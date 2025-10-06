Da Pasturo ai Comolli: 14^ staffetta df-Sport Specialist Memorial Riva-Girani

Oltre 60 atleti nella staffetta individuale, 60 staffette maschili, femminile e miste

PASTURO – Domenica mattina si è corsa la 14^ edizione della staffetta Bike + Run da Pasturo al Bivacco Riga-Girani (località Comolli) – Memorial Ermanno Riva e Piero Girani, organizzata dal df-Sport Specialist.

Prima frazione quella in Mtb da Pasturo da Pasturo all’Alpe Coa, la seconda frazione di corsa dall’Alpe Coa fino al bivacco Riva-Girani (località Comolli). La staffetta individuale è stata vinta da Michele Bonacina col tempo di 54’12” e Cristina Sonzogni in 1h17’36”, i migliori tempi nella prima frazione sono di Michele Bonacina con 30’32” e Claudia Peretti con 33’47”, nella seconda frazione Francesco Gianola con 20’56” e Martina Brambilla con 23’42”. Le staffette (un frazionista in bici e l’altro di corsa) hanno visto i successi di Matteo Valsecchi-Daniel Antonioli col tempo di 52’19”, Ilaria Balzarotti-Barbara Sangalli col tempo di 1h09’25” e Claudia Peretti-Giovanni Codeghini col tempo di 57’46”.

Tutti i premiati

Singola Pasturo-Alpe Coa:

Michele Bonacina 30’32”

Claudia Peretti 33’47”.

Michele Bonacina 30’32” Claudia Peretti 33’47”. Singolo Alpe Coa- località Comolli:

Francesco Gianola 20’56”.

Martina Brambilla 23’42”.

Francesco Gianola 20’56”. Martina Brambilla 23’42”. Staffetta singola, prime 3 femminile:

1^ Cristina Sonzogni (1h17’36”), 2^ Paola Bonacina (1h26’20”), 3^ Regina Casey Thompson (1h45’28”).

1^ Cristina Sonzogni (1h17’36”), 2^ Paola Bonacina (1h26’20”), 3^ Regina Casey Thompson (1h45’28”). Staffetta singola, primi 10 maschile:

1° Michele Bonacina (54’12”), 2° Marzio Deho (55’44”), 3° Moreno Sala (59’37”), 4° Nicola Dedivitiis (1h02’56”), 5° Antonio Gotti (1h03’27”), 6° Oscar Luigi Pomoni (1h03’36”), 7° Dionigi Gianola (1h04’17”), 8° Paolo Riva (1h04’17”), 9° Luca Lizzoli (1h014’40”), 10° Matteo Molinari (1h05’19”).

1° Michele Bonacina (54’12”), 2° Marzio Deho (55’44”), 3° Moreno Sala (59’37”), 4° Nicola Dedivitiis (1h02’56”), 5° Antonio Gotti (1h03’27”), 6° Oscar Luigi Pomoni (1h03’36”), 7° Dionigi Gianola (1h04’17”), 8° Paolo Riva (1h04’17”), 9° Luca Lizzoli (1h014’40”), 10° Matteo Molinari (1h05’19”). Le prime 3 staffette femminili:

1^ Ilaria Michela Balzarotti-Barbara Sangalli (1h09’25”), 2^ Chiara Rota-Greta Panzeri (1h23’08”), 3^ Elena Giovanna Fustella-Daniela Gilardi (1h38’35”).

1^ Ilaria Michela Balzarotti-Barbara Sangalli (1h09’25”), 2^ Chiara Rota-Greta Panzeri (1h23’08”), 3^ Elena Giovanna Fustella-Daniela Gilardi (1h38’35”). Le prime 5 staffetta maschili:

1^ Matteo Valsecchi-Daniel Antonioli (52’19”), 2^ Simone Tenderini-Paolo Gianola (53’29”), 3^ Gabriele Bassani-Giacomo Bergamini (53’53”), 4° Davide Brambilla-Nicola Castellani (55’09”), 5° Angelo Pepe-Giulio Mascheri (56’00”).

1^ Matteo Valsecchi-Daniel Antonioli (52’19”), 2^ Simone Tenderini-Paolo Gianola (53’29”), 3^ Gabriele Bassani-Giacomo Bergamini (53’53”), 4° Davide Brambilla-Nicola Castellani (55’09”), 5° Angelo Pepe-Giulio Mascheri (56’00”). Le prime 5 staffetta miste:

1^ Claudia Peretti-Giovanni Codeghini (57’46”), 2^ Davide Panzeri-Monica Maltesi (58’03”), 3^ Adriano Ticozzelli-Martina Brambilla (59’57”), 4^ Davide Decataldo-Irene Girola (1h00’27”), 5^ Andrea Melesi-Debora Benedetti (1h00’49”).