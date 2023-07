Daniel Antonioli e Chiara Fumagalli vincono la 28^ Moggio-Artavaggio

Domenica scorsa 122 atleti al via della classica di corsa in montagna

Nella Juniores vincono Giulio Mascheri e Greta Zamboni, nei Veterani Graziano Ticozzelli e Giovanna Cavalli

MOGGIO – Domenica mattina, con la regia della società “I Bocia di Verano”, si è svolta la 28^ edizione della corsa in montagna Moggio-Artavaggio. 5 km dalla piazza di Moggio fino al traguardo al rifugio Casari, 860 metri di dislivello in salita, 122 atleti (22 donne).

A vincere col tempo di 34’55” Daniel Antonioli (Cs Esercito) e, al femminile, Chiara Fumagalli (I Bocia di Verano) in 44’38”. Il record erano quelli di Andrea Giupponi del 1977 in 24’12” e Antonella Confortola del 2004 in 29’14”, ma dal 2011 il percorso era stato allungato e i nuovo record sono quelli di Tommaso Vicina nel 2012 in 32’35” e Emmie Collinge del 2015 in 37’55”.

Nella categoria Juniores (fino ai 18 anni) vincono Giulio Mascheri (Atl Lecco Colombo Costruzioni) e Greta Zamboni (Atl Riccardo Milano 1946), nei Veterani vincono Graziano Ticozzelli (Pol Pagnona) e Giovanna Cavalli (Team Pasturo).

I migliori dieci assoluti e i primi tre Juniores e Veterani

1° Daniel Antonioli 34’55” (Cs Esercito), 2° Eros Radaelli 35’06” (Falchi Lecco), 3° Luca Lafranconi 35’36” (Falchi Lecco), 4° Filippo Ba 36’17” (Gav Vertova), 5° Giulio Mascheri 36’24” (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 6° Simone Paredi 37’33” (Atl Pidaggia), 7° Nicola Dedivittis 38’21” (Team Pasturo), 8° Erik Canovi 38’39” (Team Salomon), 9° Giovanni Malugani 38’51” (Ca Lizzoli), 10° Andrea Della Rovere 39’23” (Gsa Cometa). Assolute: 1^ Chiara Fumagalli 44’38” (I Bocia Verano Brianza), 2^ Barbara Sangalli 46’22” (Premana), 3^ Greta Zamboni 47’28” (Atl Riccardi Milano 1946), 4^ Giovanna Cavalli 47’57” (Team Pasturo), 5^ Elena Caliò 49’10” (Team Pasturo), 6^ Caterina Ciacci 50’33” (Cs Cortenova), 7^ Daniela Busnelli 53’08” (Ethos Running Team), 8^ Michela Gritti 53’11” (Team Pasturo), 8^ Raffaella Colzani 54’36” (Marciacaratesi), 9^ Laura Bosisio 56’59” (As Merate Promoline), 10^ Barbara Conti 57’31” (Pol Pagnona).

