Danza. Asc Ballabio ’89 da applausi in quel di Sirmione

Medaglie e piazzamenti per i giovani atleti ballabiesi

al Campionato regionale CSI Lombardia Aps

SIRMIONE – I gruppi di danza di Asc Ballabio ’89 il 30 aprile scorso hanno partecipato al Campionato regionale di Danza del Comitato Regionale CSI Lombardia Aps a Sirmione ed hanno conquistato tutti.

Ancora una volta gli atleti del Centro Sportivo Italiano hanno saputo emozionare critica e pubblico con esibizioni di altissimo livello e pregevoli coreografie, rendendo lustro ad una manifestazione giovane, ma non per questo meno importante.

Molte sono state le coppe e le medaglie vinte dalle ballerine e dal piccolo ballerino Davide Badoni (anni 8).

Le coreografie e le ballerine sono state seguite e preparate da Barbara Fomasi che ha accompagnato le ragazze al concorso condividendo con loro tutte le emozioni di questa intensa giornata.

Prima classificata Gaia Petra Amanti nella categoria danza classica Juniores con una variazione solistica di repertorio “awakening of flora”. Gaia, anni 13, fra poco ne compirà 14, ha iniziato sin da piccola il suo percorso di danza presso l’asc. Negli ultimi anni ha consolidato i suoi studi a livello professionale studiando sia con la Maestra Barbara che con la maestra Sara De Col. Grazie alla partecipazione alle precedenti competizioni e stage ha avuto la possibilità di partecipare a corsi intensivi con noti insegnanti nel panorama della danza internazionale solo per citarne alcuni: Tadeusz Matacz direttore della scuola di John Cranko a Stoccarda, Alen Bottaini Direttore e fondatore Bavaria Ballet Academy, Eugenio Buratti di Dance at Work a Firenze, Ludmill Cakalli e molti altri .

Grazie a queste numerose esperienze Gaia avrà l’occasione di accedere agli stage in queste rispettive accademie e durante le settimane di danza i docenti cercheranno di selezionare i ballerini più meritevoli affinché proseguano il loro percorso di studi presso le proprie accademie. Auguriamo a Gaia di riuscire a realizzare questo sogno.

Anche Benedetta Ciceri, di anni 12, che si è classificata seconda con l’assolo di danza contemporanea Lady Labyrinth, sogna di entrar a far parte di un’accademia di danza. Benedetta ha iniziato danza all’età di 4 anni presso l’associazione Ballabiese, si allena tutti i giorni sia nella scuola Arte Danza Lecco di Cristina Romano sia all’Asc 89 di Ballabio con Barbara Fomasi. Nei mesi scorsi ha partecipato a numerosi concorsi di danza,

Tra cui il Brianza Danza Festival a Mandello dove è arrivata seconda e ad altre competizioni dove ha vinto numerosi riconoscimenti tra cui premi e borse di studio per l’estate.

Il trio Ciceri con Amanti ed Alice Invernizzi è inoltre arrivato primo con un passo a tre di repertorio classico tratto dalla Bayadere.

Il piccolo talento Davide Badoni, di anni 8 si è classificato primo con una coreografia curata da Cristina Romano ( Arte danza Lecco) e Barbara Fomasi.

Davide, che prima giocava a calcio, ha iniziato danza 4 anni fa e si è subito innamorato del balletto classico. Studia danza 5 giorni la settimana e non smette mai di allenarsi neanche quando è a casa . Con questa vittoria, accederà ai campionati italiani di danza.

Il gruppo di danza moderna/contemporanea nella categoria Juniores ha avuto ben 2 piazzamenti sul podio un terzo posto con la coreografia “Omaggio a Banksy” dove i 17 danzatori nel finale della musica riproducevano l’opera del noto artista i corpi: Aldeghi Giadajoe, Amanti Gaia, Anemoli Rabiatou, Badoni Giada, Badoni Davide, Beccalli Giorgia, Bongiorno Francesca, Buttironi Sara, Ciceri Benedetta, Invernizzi Alice, Invernizzi Aurora , Invernizzi Sofia, Marku Isabella, Ponzoni Chiara, Ronzani Viola, Valsecchi Rachele, Viganó Anna.

Il secondo posto è stato aggiudicato a sei ragazze più grandi del gruppo precedente con la coreografia in This Shirt.

Un secondo posto è stato vinto dal Gruppo di danza classica Juniores con la coreografia Tree of Life ( G.Amanti,S. Buttironi, B.Ciceri, A.M.invernizzi. S.Invernizzi , C.Ponzoni) ed un terzo posto alla categoria Children danza classica con il Balletto Riflessioni dei colori. (G. Badoni, G.Beccalli,F.Bongiorno, I.Marku, A.Invernizzi, V.Ronzani, R.Valsecchi, A.Viganó)

Prossimo importante appuntamento per l’associazione ballabiese il 28 e il 29 ottobre quando parteciperà a Firenze ai campionati nazionali di danza con i gruppi che si sono classificati nelle prime tre posizioni.