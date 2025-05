Danza, l’Asc Ballabio brilla ai campionati nazionali a Campi Bisenzio

Ecco i risultati

CAMPI BISENZIO (FI) – Grande soddisfazione per il presidente Marcello Giro e tra i danzatori dell’Asc Ballabio per la partecipazione ai campionati nazionali di danza allo Spazio Reale Group a Campi Bisenzio (Firenze). Una giuria di alto livello presieduta da Lucia Geppi che da settembre 2024, insieme al maestro Eugenio Buratti la Direzione Artistica del DAW-DancerAtWork, Andrea Palombi Direttore artistico della RIDA Academy, Ivan Testini coreografo e ballerino di fama internazionale, Manuel Dameli Direttore generale presso Centro Studio Danza Dancing Project, Endro Bartoli Direttore Artistico di mOOd_LaB – Hip Hop & Urban Dance School Livorno e alcuni commissari tecnici del comitato del CSI.

L’Asc Ballabio 89 ha sponsorizzato la gara a tutte le 25 coreografie in gara coreografate da Barbara Fomasi, Nicole Giro e Sara Malagutti, Marta Snider e Martina Ritano insegnanti Asc Ballabio. Fomasi, Giro e Malagutti hanno accompagnato i giovani atleti in queste due intense giornate rimanendo con i ballerini e le ballerine nei camerini, dietro le quinte e poi nel pubblico per sostenere e fare il tifo.

Le gare Junior e senior hanno visto coinvolte le ragazze dei corsi avanzati e le giovani dei gruppi intermedi per gli stili di danza classica moderna e contemporanea. Hanno partecipato per la categoria Seniores alle gare: Sara Buttironi, Giorgia Bellingeri, Benedetta Ciceri, Aurora Invernizzi, Sofia Invernizzi, Chiara Ponzoni, Eva Saldano, Maria Spreafico, Rachele Valsecchi con i gruppi di classico e moderno Senior con le coreografie Le Travail, balletto di repertorio classico e le coreografia di Bagdad.

La solista Eva Saldano, preparata da Fomasi, si aggiudicata il terzo posto e alcune prestigiose borse di studio per il DAW. Benedetta Ciceri con la coreografia Kinetic di Anna Kolesarova è stata premiata con borse di studio e riconoscimenti per MGR events (Chiavari Dance Festival). Il passo a due Ciceri e Spreafico arriva al secondo gradino del podio.

Per la categoria Juniores hanno partecipato alle gare: Giada Badoni, Alice Invernizzi, Maddalena Gualtieri, Vittoria Manco, Isabella Marku, Viola Ronzani, Rachele Valsecchi, Viganò Anna.

Nella giornata dei baby e dei children, delle danze Fantasy e Urbane Hip Hop. Per la categoria Assoli baby classico Davide Badoni vince l’oro con l’assolo classico Hungarian dance, la solista Alice Viganò e Alice Roberta un terzo posto. Negli assoli Baby contemporaneo è argento per Giadajoe Aldeghi. Quattro i bronzi per le categorie Children gruppi: nella classica con il quintetto della Chinese Dance, per il gruppo modern con la coreografia A Palè, il duo fantasy Giada e Davide Badoni con la coreografia heart cry e il passo a due Voilà con Maria e Giorgia Ingemi. Badoni ottiene anche due borse di studio importanti: l’accesso all’accademia Daw (Dance AtWork) e una settimana gratuita da settembre @daw danceratwork accesso allo stage @legacy master of ballet che si terrà ad Assisi con lezioni di danza con Lucia Geppi; lezione audizione con il maestro Tadeusz Matacz direttore dello Stuttgart ballet, e il direttore dell’accademia Price Grace di Montecarlo Luca Masala.

I gruppi Baby e Children che hanno partecipato dando sfoggio della preparazione tecnica ed espressiva erano composti per il gruppo baby con coreografia L’invenzione del telgrafo da Angelica Antonetti, Fiamma Benincasa, Arianna Gianola, Melek Ozckamack, Lia Redaelli, Riva Chloe.

Il gruppo Children con coreografia The Godfather tarantella e A Palè: Giadajoe Aldeghi, Alice Angel, Davide Badoni, Giada Badoni, Emma Clemente, Maddalena Gualtieri, Vanessa Invernizzi, Sofia Locatelli, Vittoria Manco , Beatrice Maratta Guerrero Espinal, Agenese Paroli, Giulia Parodi, Matilde Rosa, Rosa Sala, Alice Viganò, Anna Viganò.

Per le danze Urban Hip Hop Giada Badoni come solista vince l’oro con il suo assolo hip hop Walla Hannee e una borsa di studio al 50% per i corsi di accademia UNIKA. Segue con un secondo posto Emma Clemente. Il Duo Aurora Invernizzi e Giada Badoni un argento con la coreografia Afro guess di Marta Snider. Per Maria Invernizzi è argento con coreografia Bizochito.

“È stata un’esperienza che ha permesso alle giovani promesse della danza di confrontarsi con la realtà del Nazionale che quest’anno ha visto partecipare scuole di danza rinomate e di alto livello – ha commentato Barbara Fomasi dell’ASC Ballabio – ma soprattutto un modo per fare gruppo e condividere insieme momenti indimenticabili. I genitori hanno avuto un ruolo importante in queste due giornate, alcuni hanno accompagnato, altri hanno fatto il tifo e ininterrottamente hanno sostenuto i propri figli in quest’arte incoraggiandoli a far del loro meglio, a non mollare anche di fronte alle difficoltà e alle sconfitte”.

“Ringraziamo il Comune di Ballabio che, osservando e riconoscendo il talento dei giovani artisti, ha deciso di offrire agli atleti l’autobus che li ha accompagnati fino in Toscana. Si ringraziano anche Minutex, Combi Arialdo e BCC Valsassina per aver contribuito come sponsor alle divise di ASC Ballabio Danza per permettere al gruppo di avere una maggior identità” ha sottolineato Marcello Giro.

