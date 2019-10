Di corsa per la Croce Rossa: aperte le iscrizioni per la “RUN4CRI Valsassina”

Una gara per raccogliere fondi in favore della Croce Rossa della Valsassina

Appuntamento il 27 ottobre a Barzio

LECCO – Sport e beneficenza di nuovo assieme per un occasione importante: la “RUN4CRI Valsassina”, una manifestazione podistica non competitiva, suddivisa in due tipologie di percorso, uno da 5km e uno da 10km, che avrà luogo il 27 Ottobre 2019 presso il Comune di Barzio.

Ad organizzarla è la Croce Rossa della Valsassina che vuole destinare i fondi raccolti con l’evento per l’acquisto di presidi che quotidianamente il personale dell’ente di soccorso utilizza nei servizi Socio-Assistenziali e di Emergenza Urgenza, i quali necessitano ovviamente di ricambio e aggiornamenti in seguito all’usura e al passare degli anni.

“Corri ad aiutarci!”

“In particolare – spiegano dalla CRI – stiamo concentrando i nostri sforzi per l’acquisto di una sedia portantina motorizzata per il trasporto di pazienti su scale in maniera più rapida, agevole e soprattutto sicura. Partiti quindi da un semplice concetto che abbiamo sintetizzato nel motto ‘Corri ad aiutarci!’abbiamo sviluppato un programma per una corsa adatta a tutti, sia ai super sportivi che potranno confrontarsi su una distanza di 10km, sia anche ai meno allenati, ai giovanissimi o ai meno giovanissimi che potranno partecipare su un percorso ridotto di 5 km al ritmo che preferiranno”.

“Dato l’ambito che ci coinvolge, uno dei risvolti subito condiviso da noi organizzatori è stato quello di estendere a tutte le Associazioni limitrofe alla nostra l’invito a partecipare in gruppo. In fase di iscrizione è infatti possibile, per ogni atleta, segnalare la propria squadra di appartenenza. Il gruppo più numeroso si aggiudicherà un premio dedicato” spiegano.

All’evento è possibile iscriversi sulla pagina web http://www.kronoman.net entro il 25 ottobre 2019