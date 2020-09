Dopo il lago, il Giro d’Italia U23 colora di rosa anche la Valsassina

Barzio in festa per la partenza della penultima tappa

Il sottosegretario Antonio Rossi: “Un’importante occasione di promozione del territorio”

BARZIO – Festa grande questa mattina, venerdì 4 settembre, in Valsassina da dove ha preso il via la tappa numero 7, la Barzio – Montespluga. Quasi 3.000 metri di dislivello: partenza in via Roma e, dopo un giro per il paese, la carovana rosa ha raggiunto la Sp62 percorrendo tutta la Valsassina per poi salire a Vendrogno, scendere a Bellano e quindi salutare la nostra provincia a Colico. Gran finale con 30 Km tutti in salita per giungere ai 1908 metri di altitudine di Montespluga con una pendenza media che sfiora il 6%, con punte attorno al 10%.

Dopo lo spettacolo di ieri con il Lago di Como a fare da sfondo alla più importante competizione internazionale giovanile di ciclismo, oggi è toccato alla Valsassina sfilare in passerella complice anche la bellissima giornata.

Come al solito, nonostante si trattasse di una competizione giovanile, il ciclismo ha portato con sè il suo carico di allegria con tanta gente accorsa sulle strade per assistere al passaggio degli atleti che tra qualche anno saranno i nuovi campioni di uno degli sport più amati dalla gente.

“Le ultime tre tappe sono in Lombardia e per noi è importante ospitare il ciclismo Under 23 – ha detto il sottosegretario di Regione Lombardia Antonio Rossi presente al via della tappa -. Importante in primis per la promozione del territorio, penso che sia un modo eccezionale per far conoscere questi luoghi. Importante anche per promuovere lo sport giovanile e far sognare i più piccoli che oggi possono ammirare questi ragazzi che si allenano in modo professionistico”.

Domani gran finale con la tappa Aprica-Aprica con la scalata del mitico Passo del Mortirolo dal versante di Mazzo.