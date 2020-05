Doppio gesto di solidarietà in “era” Covid per l’Asd Grignetta

Cancellato il torneo di calcio Memorial Rita Pozzi, 1500 bottiglie d’acqua donate alla Cri Valsassina

A Marzo l’associazione sportiva aveva raccolto fondi, grazie a sponsor, associati e simpatizzanti, poi donati all’Ospedale di Lecco

BALLABIO – Ennesimo gesto di solidarietà in era Covid-19. Questa volta a dare man forte è l’Asd Grignetta, presieduta da Andrea Rusconi.

Cancellato causa pandemia, come del resto tutti gli eventi sportivi, anche il torneo di calcio “Memorial Rita Pozzi”, giunto alla sua 2^ edizione e che avrebbe dovuto svolgersi il 19 Aprile.

“Avevamo a magazzino 1500 bottiglie di acqua da 50 cl e circa una cinquantina di gassosa da 1,5 lt – spiega il presidente Rusconi – vista la scadenza di Gennaio 2021 e l’impossibilità, salvo miracoli, di organizzare altre manifestazioni fino a quella data, abbiamo pensato di donare tutto alla Croce Rossa Italiana Valsassina con sede a Balisio, che poi provvederà a suddividere il tutto, con altre sedi”.

Ma l’Asd Grignetta non si è fermata qui, come tiene a sottolineare lo stesso presidente: “Colgo l’occasione per ricordare che nel mese di Marzo, per quello che era nelle nostre possibilità, grazie agli sponsor e ai circa 100 tesserati/simpatizzanti, abbiamo effettuato una donazione, tramite bonifico, all’Ospedale di Lecco. Nell’attesa di poter riprendere le varie attività sportive, e in un momento così difficile, ci è sembrato doveroso fare qualcosa”.