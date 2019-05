Secondo posto per Stefano Butti (Osa Valmadrera), terzo Costantino Simonetta (Falchi Lecco)

Nonostante il meteo, 115 atleti al via della Vibram Esino Skyrace, 79 in gara nella Esino SprintRace

ESINO LARIO – E’ Norman Cerini il vincitore dell’edizione 2019 della Vibram Esino Skyrace. Nonostante il brutto tempo che ha messo a dura prova gli organizzatori, 115 atleti hanno preso il via di questa skyrace tanto bella quanto dura.

25 chilometri da affrontare, 2000 metri di dislivello positivo passando dai Pizzi di Parlasco, rifugio Bogani ai piedi della Grigna, monte Pilastro, monte Croce e discesa fino a Ortanella prima dell’ultimo tratto di salita per tornare al traguardo di Esino.

Dietro al piemontese che ha chiuso col tempo di 2h45’43”, troviamo il lecchese Stefano Butti. L’alfiere dell’Osa Valmadrera ha fermato il cronometro sul tempo di 2h52’31”. Terzo posto per Costantino Simonetta dei Falchi Lecco in 3h01’30”. Seguono nei primi dieci Cristian Corti (Osa Valmadrera) 3h03’23”; Claudio Tagliaferri 3h06’36”; Matteo Alberti (Osa Valmadrera) 3h08’27”; Federico Arrigoni Marocco (Cs Cortenova) 3h08’57; Simone Tosetti 3h10’20”; Manuel Pizzolato 3h11’27”; Lorenzo Milani (Insubria Sky Team) 3h11’52”.

Nella gara femminile grandissima prova di Paola Gelpi che vince con il tempo di 3h09’23”, conquistando l’ottava piazza assoluta. Argento per Cecilia Pedroni (Valetudo Serim) in 3h24’18” e bronzo per Natalia Mastrota 3h27’56”. Ai piedi del podio l’atleta dell’As Premana Chiara Gianola in 3h35’02”.

Esino SprintRace

75, invece, gli skyrunner al traguardo della Esino Sprintrace (18 chilometri e 850 metri di dislivello positivo). Successo a Massimiliano Corti (Team Pasturo) in 1h25’58”, seguito da Davide Maggi (Sport & Benessere) in 1h28’17” e Tiziano Bertoldini (Cs Cortenova) in 1h29’17”. A seguire, nei dieci: Adriano Ticozzelli 1h29’35”; Mohamed El Amin Dakil 1h38’01”; Giovanni Acquistapace (Cs Cortenova) 1h38’57”; Daniele Tagliaferri (Pol. Pagnona) 1h39’43”; Pietro Beri (Pol. Pagnona) 1h40’26”; Davide Gottifredi (Pol. Bellano) 1h40’30”; Gianni Codega (Cs Cortenova) 1h40’45”.

Successo di Martina Brambilla nella classifica femminile con il tempo di 1h42’22”. Secondo posto per Elena Caliò (Team Pasturo) 1h53’52”; terza Giulia Arrigoni (Serim) 1h55’13”. Quarto e quinto posto per Ramona Piana 2h00’25” e Fabiola Ribeiro De Oliveira (Sev Valmadrera) 2h05’44”.

Una trentina i piccoli skyrunner che, sfidando la pioggia, hanno partecipato alla Esino Kids Race sul percorso di un chilometro: successo a Alessandro Viglienghi e Arianna Buzzoni.