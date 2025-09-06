Esordio Azzurro con goleada: Gattuso parte bene, Premana applaude Tenderini

Presente allo stadio di Bergamo anche una delegazione premanese: “Da Premana a Coverciano, Tenderini al Mondiale ti vogliamo”

Venerdì sera a Bergamo la nazionale di Gattuso ha piegato l’Estonia con cinque reti nella ripresa

BERGAMO – Un debutto che non poteva andare meglio. L’Italia guidata da Rino Gattuso ha travolto l’Estonia con un netto 5-0 nella serata di ieri, riprendendo nel migliore dei modi il cammino verso la qualificazione ai Mondiali di calcio del 2026. Dopo un primo tempo bloccato sullo 0-0, gli Azzurri hanno cambiato marcia nella ripresa, trovando il gol con Kean al 58’, quindi con Retegui al 68’ e all’89’, Raspadori al 71’ e Bastoni al 90’+2.

Ma a Bergamo, tra gli applausi per la nazionale, c’era anche un pezzo di Premana. Dino Tenderini, classe 1969, preparatore atletico e concittadino, fa parte dello staff tecnico di Gattuso. Un gruppo di premanesi ha voluto celebrare la sua presenza con uno striscione eloquente: “Da Premana a Coverciano, Tenderini al Mondiale ti vogliamo”. Un messaggio di incoraggiamento che ha aggiunto calore a una serata già ricca di emozioni.

Tenderini non è nuovo a queste platee: da anni affianca Gattuso nella sua carriera da allenatore. Dopo due stagioni al Milan (2017-2019), ha seguito il tecnico calabrese a Napoli (2019-2021), al Valencia (2022-2023), all’Olympique Marsiglia (2023-2024) e al croato Hajduk Spalato (2024-2025). Parallelamente, il preparatore atletico ha mantenuto un forte legame con il territorio, lavorando con lo Sci Club Lecco e collaborando con l’Università Cattolica del Sacro Cuore come docente.

Il successo contro l’Estonia rappresenta solo il primo passo di un percorso complicato: l’Italia è chiamata a vincere sempre per non lasciare spazio a sorprese. Lunedì gli Azzurri saranno di scena a Debrecen, in Ungheria, contro Israele. Poi il ritorno con l’Estonia (11 ottobre), il nuovo confronto con Israele (14 ottobre) e infine la sfida con la Moldavia, già superata 2-0 lo scorso giugno, in programma il 13 novembre.

L’ultimo appuntamento, quello più delicato, arriverà il 16 novembre contro gli scandinavi: un match che potrebbe decidere definitivamente il destino della nazionale. Intanto, Premana può sorridere: un suo cittadino è protagonista di questa rincorsa mondiale.