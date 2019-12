Europei di cross, i giovani azzurri protagonisti

Un oro, due argenti e un bronzo, Italia terza nella placing table

Il valsassinese Michele Fontana conclude al 43° posto

LISBONA – E’ un’Italia che piace quella che, domenica a Lisbona, ha partecipato ai campionati europei di corsa campestre e che lascia ben sperare per la prossima edizione in programma a Torino. Due medaglie individuali e due a squadre e Italia al terzo posto nella classifica finale con 44 punti, gli stessi della Francia e dietro alla Gran Bretagna che con 77 si issa nettamente in cima alla classifica.

Nadia Battocletti, splendido oro tra le Under 20

Aveva vinto l’anno scorso a Tilburg e si riconferma quest’anno ma oltre al successo individuale, trascina la squadra all’argento per nazioni. Peccato che pur avendo ottenuto gli stessi punti delle inglesi (29), la classifica le relega al 2° posto perché il regolamento prevedeva a parità di punti, che si tenesse in considerazione il piazzamento del terzo atleta classificato.

Yemaneberhan Crippa, bronzo individuale tra gli Assoluti

Bella e convincente la prova del detentore del record italiano dei 10000m con 27’10”76 stabilito due mesi fa a Doha in occasione dei mondiali, 22” di distacco da Robel Fisha oro per la Svezia che vince in 29’59” davanti a Aras Kaya per la Turchia argento in 30’10”. Nel quintetto azzurro presente il lecchese Michele Fontana che conclude la sua gara al 43° posto in 32’03”, terzo degli azzurri in gara che al termine si classificheranno al 10° posto per nazioni con 88 punti nella classifica che ha visto prevalere la Gran Bretagna con 36 punti sul Belgio a 38.

Valeria Roffino ottima 11^ tra le Seniores

Grande prova della capitana azzurra Valeria Roffino, compagna di Michele Fontana, la biellese ottiene un buonissimo 11° posto in 28’34” a 1’42” da Yasemin Can che porta al successo la Turchia, Italia 5^ tra le nazioni presenti con 56 punti con la Gran Bretagna al suo ennesimo successo con 26 punti davanti a Irlanda seconda con 41 e Portogallo terza con 43.

Italia Under 23 uomini argento a squadre

Ancora una medaglia per gli azzurri, gli Under 23 maschili conquistano l’argento con 29 punti alle spalle della Francia che vince con 17, al bronzo la Germania con 45 punti.

Risultati di tutti gli azzurri