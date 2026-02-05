Festa del Cross. Rayane Matrane (Cs Cortenova) convocato nella rappresentativa Lombarda

Il lecchese in gara per il Campionato Italiano e per Regioni categoria Cadetti

Nei giorni scorsi il settore Tecnico Regionale ha definito la composizione della rappresentativa Lombarda

MILANO – Domenica scorsa a Paderno Dugnano il Fiduciario Lombardo aveva convocato la squadra Cadetti/e in vita del Campionato Italiano e per Regioni in programma il 22 febbraio a Marinella di Selinunte – frazione Castelvetrano, in provincia di Trapani.

Il regolamento prevede che al termine del Campionato Regionale Individuale di cross i primi 3 atleti classificati e le prime 3 atlete classificate siano chiamati a far parte della formazione regionale, completata da ulteriori 2 atleti la cui scelta è delegata al Fiduciario Tecnico Regionale. Alla rassegna tricolore potranno partecipare inoltre come Individuali anche 5 Cadetti e 5 Cadette, purché nella prova di Campionato Regionale Individuale si siano classificati fra i primi 15, spetterà poi al Settore Tecnico Regionale, dopo aver formato la Rappresentativa Regionale, scegliere gli atleti e le atlete supplementari che parteciperanno a titolo individuale.

Nella prima prova a Capo di Ponte (BS) il lecchese Rayane Matrane (Cs Cortenova) era arrivato al 2° posto perdendo la volata, domenica scorsa a Paderno Dugnano al Campionato Regionale, erano arrivati in sette per la volata, Rayrane si era classificato al 6° posto (3 atleti con lo stesso tempo 10’08”, al 4° e 5° con 10’10” e il 6° e 7° con 10’11”).

Lunedì mattina il settore Tecnico Regionale ha definito la composizione della rappresentativa Lombarda, tra i 5 atleti presenti ci sarà anche il lecchese Rayane Matrane, gli altri convocati sono: Lorenzo Macchi (Pro Patria ARC Busto Arsizio), Lorenzo Punti (Atletica Dalmine Educando), Edoardo Tricarico (Atletica Meneghina), Giulio Zecca (Gs Csi Morbegno).

Tra le Cadette faranno la formazione lombarda: Lydia Ghizzoni (Pro Patria Milano), Aya Khattab (Atletica Albosaggia), Rebecca Lo Cicero (Atletica Leonessa), Beatrice Negrato (PBM Bovisio Masciago), Martina Ragni (Atletica Alto Lario).