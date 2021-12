Tanti i lecchesi che hanno partecipato alle prove nel piccolo Tibet

Nella gara lunga miglior lecchese al traguardo col 13° posto Aurora Invernizzi in 1h40’20”

LIVIGNO – Si parte al venerdì con le gare valide per la Coppa Italia Gamma Seniores, sulla pista “Molin” di 2500m di lunghezza con 4 giri per le categorie femminili per un totale di 10km da sciare in tecnica libera. Vince in 30’15”5 per il Gs Fiamme Gialle Sara Hutter che precede Chiara De Zolt Ponte del Cs Carabinieri che arriva in 30’29”9 e con Ilenia Defrancesco del Cs Esercito a completare il podio con 30’36”4. Passo in avanti anche per le lecchesi rispetto all’uscita precedente, 7° posto per Laura Colombo del Cs Esercito che impiega 31’47”1, Anna Rossi del Cs Carabinieri è 11^ in 33’15”7, mentre Angelica Selva del Nordik Ski conclude al 16° posto con 40’15”0.

Al maschile la vittoria arride al carabiniere Paolo Fanton che conclude i 15km in 38’33” e precede Giuseppe Montello del Cs Esercito secondo con 39’02” e il finanziere Giandomenico Salvadori che completa il podio con 39’05”6. Al 22° posto, per il Nordik Ski, Martino Francesco Vassena in 52’38”8.

Sabato quasi 450 partecipanti al via nella gara lunga

Prima giornata con 442 atleti impegnati sui 35km a tecnica libera. In gara gli atleti nati dal 1992 e precedenti, tetto massimo di partecipanti fissato a 500 e quindi organizzatori contenti per aver fatto quasi il pienone. Tre gruppi di partenza con glia atleti suddivisi per merito: atleti di alto livello nel gruppo 1, atleti di buon livello nel gruppo 2 e amatori nel gruppo 3. 5000 euro di montepremi equamente suddiviso tra uomini e donne con i primi cinque a essere premiati, 1000 euro al vincitore, 600 al secondo classificato, 400 al terzo, 300 al quarto e 200 al quinto.

Il Cs Esercito mette il sigillo al maschile con Mikael Abram, al femminile vittoria per Frida Erkers del Team Robinson Trentino

Sono stati 350 gli atleti che hanno completato la gara. Al maschile Mikael Abram del Cs Esercito vince col tempo di 1h12’46”; alle sue spalle staccato di 14” conclude per il Sottozero Nordic Team Mauro Brigadoi che impiega 1h13’00” e a completare il podio Jan Srail atleta della Rep Ceca che impiega 1h13’06”. Tra i migliori lecchesi Carlo Fazzini 93° in 1h35’20”, Alfredo Ticozzi 99° in 1h37’06”, Francesco Ticozzelli 129° in 1h41’34”, Mattia Pazzola 150° in 1h44’44”, Raoul Ambrosioni 197° in 1h52’46”, Roberto Regazzoni 217° in 1h55’37”, Luigi Aristide Bernasconi 227° in 1h57’03”.

Al femminile a tagliare il traguardo davanti a tutte la svedese del Team Robinson Trentino, Frida Erkes che conclude la gara in 1h20’15” e precede l’elvetica Nicole Donzallaz che arriva in 1h28’50”. A completare il podio Chiara Caminada compagna di club della vincitrice che taglia il traguardo in 1h29’33”. Miglior lecchese al traguardo col 13° posto Aurora Invernizzi che conclude in 1h40’20”.

Domenica di gare per i piccoli fondisti

Si parte dagli Under 10 e Mattia Combi per lo Sc Primaluna ottiene il 7° posto in 3’34” nella gara vinta da Raffaele Sosio dello Sc Alta Valtellina in 3’17”. Al 16° posto per il Nordik Ski conclude Matteo Ticozzelli in 4’17”. Nessun atleta nella pari categoria femminile.

Nella Under 12 sale sul podio col 3° posto Davide Grigi dello Sc Primaluna che impiega 5’01”. A vincere per lo Sporting Livigno è stato Raffaele Panizza che impiega 4’49”, Matteo Rusconi 22° in 6’36” per il Nordik Ski. Nella pari categoria femminile a vincere Sara Occhi dello Sc Alta Valtellina in 5’28”, per lo Sc Primaluna al 14° posto Nina Pomoni con 7’00”.

Si passa alla Under 14 e il più veloce di tutti è per lo Sc Alta Valtellina, Michel Zanaboni che impiega 7’42”. All’8° posto per lo Sc Primaluna conclude in 8’32” Marco Colombo, al 10° per il Nordik Ski in 8’40” arriva Oscar Gianola, 18° posto per Riccardo Bergamini dello Sc Primaluna che arriva in 9’18”, Luca Bergamini è 30° per la stessa società in 12’22”.

Al femminile sfiora il podio col 4° posto Aurora Invernizzi del Nordik Ski che taglia il traguardo in 9’18” a soli 14” di distacco dalla vincitrice Rachele Dei Cas dello Sc Alta Valtellina. Al 7° posto in 10’05” Cristina Artusi dello Sc Primaluna, al 10° in 10’42” Emma Ticozzelli del Nordik Ski.

Nessun lecchese nella Under 16 maschile, mentre nella femminile al 3° posto conclude in 15’54” Maria Invernizzi del Nordik Ski, al 6° Elena Bortot in 16’34” per lo Sc Primaluna, al 15° la compagna di club Maddalena Camozzini con 18’09”, al 19° per il Nordik Ski Giulia Ticozzi in 19’05”. A vincere la gara per l’Asv 5V Loipe in 15’43” Annika Hoffman.

Ultime gare giovanili con la Under 18 e sul podio maschile Federico Bergamini dello Sc Primaluna che impiega 12’41” contro l’11’52” del vincitore Teo Galli dello Sporting club Livigno. Al 6° posto ancora per lo Sc Primaluna conclude in 13’32” Luca Colombo.