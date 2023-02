Gara scialpinistica Pizzo dei Tre Signori, un centinaio di atleti in gara

Dagli Under 12 fino agli Under 20

Bene gli atleti di casa dell’As Premana

PREMANA – Con l’As Premana in cabina di regia, domenica scorsa si è svolta la 41^ edizione della gara scialpinistica Pizzo Tre Signori, valida per il 18° trofeo Banca della Valsassina Fazzini Angelo am. Quasi 100 atleti hanno gareggiato a partire dalla categoria Juniores U20 fino ai Ragazzi Under 12, partenza in mass start.

Prime a partire sono state le Juniores femminile, 4km con 700m di dislivello positivo e negativo, in gara due atlete dell’As Premana: prima Cinzia Pomoni in 1h05’18” e seconda Noemi Gianola in 1h12’56”. Stesso percorso per gli Juniores maschile, a vincere per la Polisportiva Albosaggia Davide Curioni in 42’59”4, tre atleti del Premana, 2° Simone Tenderini in 45’17”1, 3° Antonio Corti in 46’05”6 e 4° Osea Gianola in 58’42”2.

Tra i Cadette Under 18, che hanno gareggiato su 3km con 670m di dislivello in salita e 270m in discesa, due sole atlete di casa in gara: Letizia Gianola vince in 53’30”7 e Irene Gianola 1h03’12”. Al maschile percorso di 4km con 620 dislivello in salita e 270m in discesa: vince il lecchese Lorenzo Milesi per la Polisportiva Albosaggia in 43’01”9, 5° Andrea Gianola in 49’46”8, 8° Lorenzo Gianola in 52’27”6, 9° Alessandro Gianola in 52’35”1, 12° Mattia Pomoni in 1h03’23”.

Le Cadette U16 hanno gareggiato su 2,5km con 520m di dislivello in salita e 270m in discesa. A vincere per lo Sci Club Bagolino di Teresa Schivalocchi in 41’21”5, 3° posto per Premana con Siria Pomoni in 43’18”1, 5° posto a Micaela Gianola in 46’00”6 e al 6° Chiara Gianola in 46’56”1. 15 atleti al maschile tra i Cadetti Under 16 (3km con 620m in salita e 270m in discesa), Gioele Migliorati vince per lo Sc Presolana in 39’16”3. Per i lecchesi, tutti del Premana, al 6° Jacopo Gianola in 41’59”9, al 7° Cristian Rozzoni in 42’01”6 e all’11° Oscar Luigi Pomoni in 49’11”6.

Nelle Allieve U14 gara (1,5km, 100m in salita e 100m in discesa) a vincere per lo Sc 13 Clusone è stata Caterina Carissimi in 19’47”7, al 6° posto Giuliana Gianola in 27’26”8. Stesso percorso nella Allievi U14, Albosaggia vince con Edoardo Corradini in 16’39”2, per i lecchesi concludono al 4° posto Leonardo Milesi in 18’25”5 (Pol Albosaggia), al 15° Oscar Gianola in 27’48”8.

Nelle Ragazze Under 12 femminile (0,7km in 100m in salita e 100m in discesa), Albosaggia vince con Elena Carnazzola in 15’55”, al 3° posto Maria Gianola in 16’35”2. Stesso percorso al maschile, a vincere Davide Milesi (Clusone) in 12’48”7, per Premana al 3° posto Riccardo Fazzini in 15’15”1, al 4° posto Nicolò Pomoni in 15’51”6 e al 5° Giacomo Gianola in 16’10”3.