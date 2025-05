Genitori e figli in campo: si chiude con una festa la stagione dell’Asd Sport Valsassina

La tradizionale sfida ha riempito la palestra di Introbio

INTROBIO – Si è conclusa con entusiasmo, risate e qualche muscolo indolenzito la stagione sportiva dell’ASD Sport Valsassina. A mettere il punto esclamativo su un’annata intensa e coinvolgente è stata l’ormai tradizionale Grande Sfida tra genitori e ragazzi, un pomeriggio di festa che ha riempito la palestra di Introbio non solo di canestri e applausi, ma soprattutto di sorrisi.

In campo, i genitori hanno dato prova di avere un’insospettabile confidenza con il pallone arancione: passaggi precisi, tiri improbabili ma fortunati, difese accanite e tanto spirito di squadra. Una performance che ha stupito anche i figli, tra l’incredulo e l’orgoglioso, e che probabilmente lascerà qualche segno sui corpi degli adulti la mattina successiva. Ma poco importa: ogni passo zoppicante sarà un ricordo felice di un pomeriggio vissuto da protagonisti.

L’ASD Sport Valsassina ha da sempre riconosciuto il ruolo fondamentale delle famiglie nella crescita sportiva dei più piccoli, ma vederli coinvolti direttamente in campo ha dato una dimensione nuova e profonda al concetto di “squadra”. I genitori non sono solo spettatori o accompagnatori: sono parte viva della comunità sportiva, e iniziative come questa lo dimostrano in modo splendido.

Dopo la partita, spazio al rinfresco condiviso, alle foto di rito e ai saluti. E mentre si brindava alla stagione appena conclusa, tra un panino e una risata, è nata una proposta che ha acceso subito l’entusiasmo: un allenamento settimanale di basket riservato proprio ai genitori. Il nome? Basket & Relax — perché anche se il fiato è corto, la voglia di divertirsi è tanta.

Con la promessa di rivedersi a settembre per l’inizio dei corsi tradizionali, si chiude quindi una stagione ricca di emozioni. Ma l’estate sarà anche l’occasione per qualche tiro libero nei campetti della zona, magari proprio in compagnia dei nuovi “atleti genitori”.

Lo sport, quando riesce a unire le generazioni in un unico campo, mostra il suo volto più bello. E l’ASD Sport Valsassina lo sa bene.