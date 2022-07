PREMANA – Dieci ragazzi, due ragazze. Tutti giovanissimi (nati dal 2005 al 2008), tutti atleti, tutti premanesi, tutti portacolori dell’AS Premana, hanno dato vita mercoledì sera ad una sfida particolare.

Hanno affrontato il percorso del Giir di Mont 32km per 2400 metri di dislivello positivo con un obiettivo in mente: battere il record premanese detenuto dal fortissimo Mattia Gianola che sul nuovo percorso introdotto nel 2012 è di 3 ore e 28 minuti, mentre il record assoluto appartiene a Petro Mamu che nel 2015 ha stoppato le lancette del crono sul tempo di 3 ore 5 minuti e 59 secondi.

Lo hanno fatto dividendosi le tappe e, a staffetta, hanno concluso il giro in 3h24’40” stabilendo il nuovo record premanese, con Mattia Gianola chiamato ad alzare ulteriormente l’asticella al prossimo appuntamento con il Giir.

Scherzi a parte, i 12 giovanissimi atleti sono arrivati tutti assieme al traguardo di piazza della chiesa dove lo speaker ufficiale Roberto Gianola li ha accolti insieme a numerose persone come in una vera e propria edizione del Giir.

“Questa iniziativa – spiegano dall’AS Premana – dimostra la passione e l’ambizione dei giovani runner premanesi, che tra qualche anno potranno indossare il vero pettorale di gara e, chissà, magari riuscire a battere il record ‘per intero’ “.