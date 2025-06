Giir di Mont, il mondo è pronto a correre tra gli alpeggi di Premana

Premana, il 26 luglio, accoglie il Campionato Italiano Fidal di corsa in montagna Only Up

Domenica 27 luglio doppia gara del calendario WMRA World Mountain Running Cup 2025

PREMANA – In nessun altro luogo, una gara di corsa in montagna racconta così tanto di chi la vive. Premana ospiterà la XXXI edizione del Giir di Mont, una delle gare di corsa in montagna più affascinanti e partecipate d’Europa, in programma a Premana il 26 e 27 luglio 2025. “Il Giir” non è solo una delle competizioni più impegnative e iconiche del panorama internazionale, è un’esperienza immersiva nel cuore autentico delle Prealpi Orobie, è una festa della montagna e delle sue genti, un viaggio che attraversa sentieri, paesaggi, tradizioni e una comunità intera, tra sport, natura e passione condivisa.

Per l’edizione XXXI, Premana sarà protagonista assoluta nel mondo del mountain running: la gara assegnerà infatti i titoli del Campionato del Mondo WMRA per le due specialità long mountain e short uphill e del Campionato Italiano Fidal come prova unica e decisiva Only Up. Ma è il contesto che rende unico il Giir di Mont: una corsa tra tredici alpeggi vivi, presidiati, amati. Luoghi di storia, fatica, famiglia, che oggi diventano teatro di uno degli eventi sportivi più attesi della stagione.

Il tracciato di 32 km del Giir di Mont non è un semplice itinerario di gara, durissimo per la tecnicità con le sue erte salite e le ripidissime discese. È una mappa del cuore di Premana, che si apre ai corridori e al pubblico attraversando tutti e tredici gli alpeggi del paese. Nome dopo nome, si disegna l’anima del territorio: Alpe Chiarino, Alpe Barconcelli, Alpe Casarsa, Alpe Forno di sopra, Alpe Forno di sotto, Alpe Vegessa, Alpe Fraina, Alpe Caprecolo, Alpe Rasga, Alpe Premaniga, Alpe Solino, Alpe Piancalada, Alpe Deleguaggio.

Durante il Giir di Mont oltre 500 volontari si attivano ogni anno per accogliere atleti da tutto il mondo, garantendo sicurezza, entusiasmo e una macchina organizzativa impeccabile. Chi corre è protagonista, dai campioni internazionali di corsa in montagna agli amanti del trail running, ma lo diventa anche chi non corre e semplicemente si ritrova qui ogni anno per incitare, festeggiare, vivere un’esperienza unica.

Il fulcro della manifestazione è ovviamente la piazza della chiesa di Premana, dove sono collocati la partenza e l’arrivo della classica di 32 Km e della 18 Km e grazie all’allestimento del maxischermo sarà possibile seguire in diretta gli atleti senza nemmeno perdere un’azione. Ma l’emozione più grande è essere presenti lungo il percorso ad incitare gli atleti nel pieno delle loro imprese. Tifosi appassionati o spettatori escursionisti alla prima volta. Le zone consigliate per assistere alla gara sul percorso sono presso l’Alpe Vegessa e l’Alpe Premaniga, in cui sono presenti rifugi e ristori a cui appoggiarsi e, per unire lo spettacolo al panorama, imperdibile la Bocchetta Larec, la “Cima Coppi” del tracciato posta a ben 2063 mslm. Gli atleti che conoscono il tifo unico presente al Giir attendono tutto l’incitamento possibile per la scalata verso il valico che collega la Valvarrone alla Val Fraina, che nel giorno della gara sarà possibile raggiungere anche con il trasporto in elicottero da Premana.

Novità di quest’anno il Giir di Mont Uphill, un’affascinante salita di quasi 9 km dal fondovalle di Giabbio. Il percorso si snoda sul versante premanese della Valvarrone, attraversando il centro storico del borgo di Premana, salendo fino all’Alpe Premaniga per poi continuare sul percorso della 32 Km fino a raggiungere l’Alpe Solino (1618 m). Il “Balcon della valle” offre una vista incredibile che spazia dal Pizzo Tre Signori al Lago di Lugano. Qui sarà attivo un servizio bar e si potrà sostare in attesa dell’arrivo degli atleti sull’ultimo tratto di salita, godendosi lo spettacolare panorama che farà da sfondo all’incoronazione dei vincitori.

La natura internazionale del Giir di Mont ha permesso agli organizzatori di entrare in contatto con atleti di tutto il mondo. Negli ultimi anni la corsa in montagna si sta sempre più popolando di atleti africani, veri dominatori della corsa nelle specialità dell’atletica leggera, facendo scoprire ai premanesi il team Run2Gether. Questo ha fatto nascere una collaborazione concreta tra il Giir di Mont e Africa&Sport, che sostiene i bambini del villaggio keniano di Kiambogo, dove il team ha il proprio centro di allenamento. Grazie alla presenza degli atleti africani a Premana, sono state avviate iniziative solidali come raccolte di materiali sportivi, adozioni a distanza e molto altro. Lo sport diventa così strumento concreto di crescita, inclusione e speranza per oltre 300 bambini. Anche quest’anno nel weekend del Giir di Mont ci sarà una raccolta di scarpe usate in buono stato che poi saranno spedite a Kiambogo.

Tre gare, tre emozioni una sola anima

Il Giir di Mont Uphill, sabato 26 luglio sarà valido sia come Coppa del Mondo WMRA “Short Uphill”, sia come Campionato Italiano Fidal per la specialità Only Up, una gara in salita pura che metterà alla prova i grandi specialisti e metterà sotto la lente d’ingrandimento i talenti da selezionare per la Nazionale Italiana di Corsa in Montagna ad opera di Coach Paolo Germanetto.

Il Giir di Mont 32 Km, domenica 27 luglio, regina dell’evento, è anch’essa inserita nel calendario della Coppa del Mondo WMRA specialità “Long Mountain”. Una sfida dura, tecnica, entusiasmante, su un percorso che è ormai leggenda e che potrà essere seguita oltre che sui sentieri lungo tutto il percorso come da tradizione, oltre che in diretta streaming sui social del Giir di Mont e sul canale YouTube dell’Associazione Sportiva Premana, con l’entusiasmante commento di Silvano Gadin.

Il Giir di Mont 18 Km, sempre domenica 27 luglio, offre invece un’opportunità a tutti di vivere l’atmosfera della gara su un tracciato meno impegnativo ma altrettanto suggestivo, senza cancelli orari, condividendo lo stesso tifo e la stessa passerella finale.

Torna anche il C.A.M.P. Team di Mont, formula a squadre per chi corre con amici o gruppi sportivi, per trasformare la gara in un’impresa da condividere, insieme per aggiudicarsi il premio speciale offerto da C.A.M.P.

Modalità di iscrizione, regolamenti, tracce GPS dei percorsi e tutte le informazioni su www.giirdimont.it.