Novità al Giir di Mont per l’edizione 2019

Nuovo format all’interno della 32 km: squadre di 5 atleti e classifica che si baserà sui quattro migliori piazzamenti

PREMANA – Parola d’ordine “aggregazione”. E’ questo il leitmotiv che sottende al primo trofeo CAMP-Team di Mont ideato dagli organizzatori del Giir di Mont in collaborazione con il noto brand premanese.

Il Giir resterà lo stesso ma al suo interno è stato ideato e inserito un nuovo format di gara. Gruppi di amici, uomini e donne, potranno mettersi in gioco formando squadre amatoriali composte da cinque atleti regolarmente iscritti al Giir di Mont (32 km). La classifica delle squadre partecipanti si baserà sui quattro migliori piazzamenti di ciascun team, con un bonus per le componenti femminili.

“Questo nuovo format di gara – spiegano dal Comitato Organizzatore delle celebre corsa in montagna – vuole rappresentare la volontà di apertura e attenzione del Giir di Mont verso gli amatori, vera anima della competizione premanese”.

Questa non sarà l’unica novità, infatti con l’obiettivo di aggregare è stato deciso di ampliare i cancelli orari proprio per favorire una partecipazione più inclusiva. Cancelli che, per la 32 km, saranno i seguenti: 2h15 all’Alpe Vegessa (dopo 9 km di gara) e 5h15 ai 23km dell’Alpe Premaniga.

Le Iscrizioni

Le iscrizioni al Team di Mont saranno slegate dall’iscrizione individuale al Giir (le quali saranno effettuate col metodo tradizionale secondo le modalità riportate sul sito della gara), e gestite tramite il portale TDS. L’iscrizione del team avverrà invece mediante un modulo dedicato, e dovrà essere svolta a seguito della regolare iscrizione alla gara di ogni componente della squadra.

Premiazioni e pacco gara speciali

Il Team di Mont vedrà la sua premiazione al fianco dei grandi campioni durante la cerimonia ufficiale; ai vincitori andrà il nuovissimo TRAIL FORCE, zainetto da trail-running di ultima generazione, presentato da C.A.M.P. alla fiera Outdoor 2018 e sviluppato con la collaborazione di atleti del calibro di Franco Collé, vincitore dell’ultimo Tor de Geants.

INFO

Per tutte le informazioni: www.giirdimont.it