Giir di Mont, si corre: cambia il percorso della 32 km, ma la gara è confermata

Il XXXII Giir di Mont si disputerà regolarmente domenica 26 luglio, ma con un percorso modificato per la prova lunga a causa dell’incendio che interessa il versante nord della Val Fraina

La 32 chilometri evita la Bocchetta di Larec per garantire la sicurezza. Confermato il montepremi e pubblicate le nuove tracce GPS

PREMANA – Il Giir di Mont si correrà regolarmente. Nonostante l’incendio che da giorni interessa il versante nord della Val Fraina, il XXXII Giir di Mont, in programma domani, domenica 26 luglio, è stato confermato, seppur con alcune modifiche al percorso della gara lunga.

La decisione è maturata al termine di un confronto tra il Comitato Organizzatore, le squadre antincendio impegnate nel monitoraggio del rogo, il Comune di Premana e i Carabinieri, che hanno valutato attentamente la situazione con l’obiettivo prioritario di garantire la sicurezza degli atleti, dei volontari, degli spettatori e di tutte le persone coinvolte nella manifestazione.

La modifica principale riguarda il Giir di Mont 32 chilometri, che quest’anno non transiterà dalla Bocchetta di Larec, il suggestivo valico che collega la Valvarrone alla Val Fraina e rappresenta uno dei passaggi simbolo della competizione.

Per limitare il più possibile le differenze rispetto al tracciato tradizionale, gli organizzatori hanno studiato un percorso alternativo che mantiene pressoché invariati chilometraggio e dislivello.

La partenza resterà quella consueta da Premana. Gli atleti scenderanno inizialmente verso il fondovalle per affrontare poi la salita fino all’Alpe Chiarino. Da qui il percorso proseguirà verso il Piz d’Alben (1.865 metri) e, attraverso un tratto in costa, raggiungerà quota 1.890 metri, proponendo una salita impegnativa ma particolarmente panoramica. Successivamente i concorrenti si ricongiungeranno al tracciato originale passando dall’Alpe Barconcelli e dall’Alpe Casarsa.

La seconda variazione interesserà invece il tratto successivo. Una volta raggiunto il fondovalle, i runner svolteranno verso l’Alpe Vegessa, per poi ridiscendere la Valvarrone attraversando gli alpeggi del Forno di Sopra e del Forno di Sotto. La discesa proseguirà lungo la strada agro-silvo-pastorale fino alla località Gebio, dove il percorso tornerà a coincidere con quello del Giir di Mont 18 chilometri, risalendo la Val Fraina fino all’Alpe Rasga e quindi seguendo il tracciato tradizionale fino al traguardo di Premana.

Una piccola modifica interesserà anche il passaggio all’Alpe Premaniga, dove gli atleti transiteranno tra le baite per mantenersi a distanza da una delle vasche di raccolta dell’acqua utilizzate dalle squadre antincendio nelle operazioni di spegnimento. Gli organizzatori assicurano comunque che il celebre “muro” di tifosi che caratterizza questo tratto della gara non perderà il proprio entusiasmo.

Il nuovo percorso misurerà 29 chilometri con 2.500 metri di dislivello positivo e manterrà cinque tratti intermedi cronometrati: Premana-Chiarino, Chiarino-Vegessa, Vegessa-Rasga, Rasga-Deleguaggio e Deleguaggio-Premana. Restano confermati anche i cancelli orari, fissati all’Alpe Vegessa dopo 3 ore e all’Alpe Solino dopo 5 ore e 15 minuti.

Nonostante la riduzione del percorso, l’Associazione Sportiva Premana ha deciso di confermare integralmente il montepremi. Una scelta significativa, considerato che il regolamento consentirebbe il dimezzamento dei premi in denaro in caso di modifiche del tracciato.

Le nuove tracce GPS, insieme a tutte le informazioni aggiornate sulle modifiche al percorso, sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione. La diretta sarà disponibile sui canali YT @ASPREMANA, OASport e Sportdimontagna.