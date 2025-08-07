Gli eroi del wrestling italiano sabato a Barzio

Il popolare sport-spettacolo torna dopo 21 anni al Pala Acel di Barzio con voli fuori ring, powerslam e scontri mozzafiato

BARZIO – È un mix unico di atletismo, dramma e puro intrattenimento.. come un film d’azione visto dal vivo. E’ il wrestling, l’appassionante sport-spettacolo che spopola negli Stati Uniti e che inizia ad avere una tradizione di tutto rispetto anche in Italia, dove da un quarto di secolo la ICW (Italian Championship Wrestling) lavora instancabilmente per diffondere questa disciplina, organizzando eventi in tutta la penisola.

Proprio Barzio è stata una delle prime località toccate dalla ICW agli inizi, con due serate nel 2004 che hanno segnato i primi notevoli successi di pubblico per il wrestling italiano e hanno dato al sodalizio uno slancio che l’ha portato a diventare una delle sigle più rispettate in tutta Europa. Dopo un’attesa lunga 21 anni, questo sabato 9 agosto i campioni del wrestling italiano torneranno finalmente alla perla della Valsassina, e lo faranno in grande stile, con la nuova edizione di “La Legge del Più Forte”, la kermesse più attesa del calendario estivo ICW.

Il programma è veramente ricco, e vedrà in palio tutti i titoli più ambiti della federazione. Di seguito i primi incontri confermati:

Il campione italiano di wrestling Mirko Mori, forgiato sui rigorosi ring del Giappone e specialista della Frog Splash dal paletto, si accinge a difendere il titolo contro il fortissimo powerlifter comasco Dave Atlas, che promette di schiacciarlo a tappeto.

Il luchador mascherato El Ghepardero, campione Fight Forever nonchè idolo assoluto del pubblico più giovane, affronterà l’uomo che ha sconfitto per la cintura, “Lo Spezzaossa” Nico Inverardi, deciso a tutto per riprendersela.

Il campione dei pesi leggeri Nick Freddi sarà chiamato a difendere il titolo contro il vincitore di un Gauntlet Match comprendente il veterano Mr. Excellent e i giovani leoni “Golden Heart” Pedro, Dex, Samurai Jin, Cardi G e Ricky Eagle, abilissimi nelle manovre volanti più spericolate.

I campioni italiani di coppia Double Speed (Spencer e Zoom) rischieranno grosso mettendo in palio le cinture contro il pluricampione italiano Kobra e un tag team partner misterioso che sarà svelato solo al momento del match.

Il micidiale Nick Pain cercherà di proseguire la sua scalata nei ranghi della ICW inseguendo una vittoria contro Riot, carismatico lottatore che ci farà fare un salto negli anni ’80.

Il mastodontico Taurus, soprannominato “La Montagna che Cammina”, tornerà in azione in un match singolo contro l’inquietante Smiley.

Non mancherà un tocca rosa, con la campionessa italiana Irene che sarà messa a dura prova dall’icona indiscussa del wrestling femminile italiano, “La Regina del Ring” Queen Maya, decisa a salire prepotentemente sul trono per l’ottava volta!

“Porto Barzio nel cuore come la località dove è iniziata seriamente non solo la crescita del wrestling italiano moderno, ma anche la mia come lottatore” – ci racconta Emilio Bernocchi, presidente della ICW, attivo anche sul ring come Mr. Excellent – “Nell’ultima edizione, il 7 agosto 2004, ho avuto la fortuna di affrontare Claudio Castagnoli, che è diventato poi una stella mondiale approdando negli Stati Uniti. E chissà che anche qualcuno dei wrestler italiani che si esibiranno questo sabato al Pala Acel non arrivi un giorno a solcare i ring più prestigiosi del mondo. I nostri atleti hanno ben poco da invidiare ai colleghi d’oltreoceano. Vedere per credere”.

L’appuntamento con il vulcanico mondo del wrestling è quindi alle 21:00 di questo sabato 9 agosto al Pala Acel in via Provinciale a Barzio (LC). I biglietti standard per la serata hanno il costo di 12 € gli interi e 8 € i ridotti (per ragazzi fino a 12 anni), con le prime file a 15 € (10 € i ridotti); sono acquistabili la sera dell’evento all’ingresso oppure in prevendita sul sito https://www.icwwrestling.it. Per i bambini fino a 5 anni l’ingresso è gratuito. Per maggiori informazioni sono disponibili l’email info@icwwrestling.it o il numero 335-1208244 (anche via WhatsApp).