Grigne Skymarathon 2025, pettorali sold-out e una bella novità

Sabato 20 settembre a Pasturo torna la mitica cavalcata tra Grignetta e Grignone

Novità 2025 l’inserimento di una prova trail di 14km e 1000m di dislivello positivo

PASTURO – Sold out di pettorali per la terza edizione della mitica cavalcata tra Grignetta e Grignone, con 410 concorrenti al via (+110 rispetto ai 300 del tetto massimo previsto) a fronte di oltre 600 richieste. Dopo un attento vaglio dei curricula il Team Pasturo ha ufficializzato la starting list che vedrà ai nastri di partenza atleti provenienti da 30 differenti nazioni. A loro andranno ad aggiungersi una quarantina di élite del circuito mondiale e alcuni dei migliori interpreti italiani della specialità. Novità 2025 l’inserimento di una prova trail aperta ai meno allenati e ai neofiti della specialità con uno sviluppo di 14km e 1000m di dislivello positivo; una gara molto meno dura, ma non per questo meno bella.

Ma andiamo per ordine. Come da programma il Memorial Davide Invernizzi andrà in scena sabato 20 settembre con eventuale data di recupero in caso di maltempo il giorno successivo. Location di partenza e arrivo, come sempre, Pasturo. Dal cuore della Valsassina, gli eroi di questa terza edizione, affronteranno 42km e 3600m d+ con passaggio ai 2184m della Grigna Meridionale e ai 2410 di quella Settentrionale.

“Siamo soddisfatti, inutile negarlo – ha dichiarato il presidente del Team Pasturo Alberto Zaccagni -. Viste le numerose richieste abbiamo aumentato a 450 gli scritti dai 300 che avevamo previsto. Ancora una volta saremo tappa di Merrell Skyrunner World Series è per noi sarà un onore avere ai nostri di partenza alcuni dei migliori interpreti della specialità. Questo circuito è un’opportunità e una vetrina importante per promuovere la Valsassina nel mondo. Non a caso, grazie al contributo di Regione Lombardia e alla locale Comunità Montana, stiamo sistemando tutti i sentieri delle alte vie”.

Per quanto riguardo la novità 2025, ecco le prime importanti indiscrezioni: “Da quest’anno il nostro evento sarà ancora più inclusivo – ha proseguito Zaccagni -. Sapendo che Grigne Skymarathon, vista la sua tecnicità, non è per tutti… anzi, direi per pochissimi, abbiamo pensato di fare un regalo a chi ama correre in montagna senza confrontarsi con verticalità e catene. Sempre sabato 20 settembre, mezz’ora dopo la partenza del Grigne Skymarathon, partirà una nuovo trail da 14 km con 1000 m di dislivello che in parte seguirà la prima parte del percorso della nostra prova principe, per poi rientrare in Pasturo giusto in tempo per accogliere e applaudire i galacticos di world series. La nuova gara sarà aperta a 200 concorrenti e le iscrizioni apriranno il primo luglio”.

L’evento, anche quest’anno, andrà in scena grazie al contributo di Regione Lombardia e di diversi enti locali. Avrà come sponsor tecnico Scott Sport Italia supportato da DF Sport Specialist e sarà parte di Italia dei Giochi il progetto con cui Milano Cortina 2026, in collaborazione con CONI e CIP, si propone di celebrare l’arrivo delle Olimpiadi e Paralimpiadi italiane del 2026. Per maggiori informazioni e iscrizioni: www.grigneskymarathon.com. Record da battere. Maschile: 4h:54’15” – Louison Coiffet (2023); Femminile: 6h:12’05” – Hillary Gerardi (2023).