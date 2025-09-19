Grigne Skymarathon 2025, tutto pronto per la gara mondiale di sabato

Sono 383 uomini e 77 donne i protagonisti della maratona del cielo organizzata dal Team Pasturo con Falchi Lecco e GSA Cometa

Start fissato alle 7:30. Invece il debutto del nuovo trail da 14 chilometri (1.000 D+) è previsto per le 8:15

PASTURO – Tutto pronto per la Grigne Skymarathon 2025, la grande corsa in alta quota che sabato porterà sulle montagne simbolo dell’alpinismo lecchese 460 corridori del cielo. La manifestazione, memorial Davide Invernizzi, torna quest’anno con un’edizione che si preannuncia di livello mondiale: al via 383 uomini e 77 donne, in rappresentanza di 29 nazioni, pronti a misurarsi con i 42 chilometri e 3.600 metri di dislivello positivo della prova principe.

Il percorso, tra i più tecnici e spettacolari del circuito Merrell Skyrunner World Series, toccherà alcune delle cime e dei rifugi più noti delle Grigne: Porta, Rosalba, Elisa, Bietti, Bogani, Brioschi, Antonietta e Riva. Gli atleti affronteranno prima la Grigna Meridionale (2.184 metri) e poi la Grigna Settentrionale (2.410 metri) prima di lanciarsi nella lunga picchiata verso il traguardo di Pasturo.

Non solo maratona del cielo. Per l’occasione debutta anche il nuovo trail da 14 chilometri (1.000 metri di dislivello positivo) che ripercorrerà la prima parte del tracciato maggiore per poi rientrare in paese, giusto in tempo per accogliere i big di Coppa del Mondo. Per la prova più corta, non federale, sono ancora disponibili alcuni pettorali acquistabili direttamente presso la segreteria dell’evento, con un leggero sovrapprezzo.

Il programma prevede già oggi, venerdì, un pomeriggio di vigilia: ritiro pettorali e consegna caschi dalle 14 alle 17.30, quindi la presentazione ufficiale degli atleti élite alle 18. Sabato sveglia all’alba per la logistica: il termine ultimo per consegnare i caschi – obbligatori nei tratti più tecnici – è fissato alle 6.30. Chi arriverà tardi dovrà partire con casco al seguito. Start della gara regina alle 7.30, mentre il via al trail da 14 km scatterà alle 8.15. Il primo uomo è atteso al traguardo poco dopo mezzogiorno, il primo concorrente della gara corta intorno alle 9.30. Premiazioni congiunte alle ore 16, seguite dalla festa finale.

Gli occhi degli appassionati saranno puntati anche sui record da battere, entrambi stabiliti nel 2023: 4h54’15” dello specialista francese Louison Coiffet tra gli uomini e 6h12’05” dell’americana Hillary Gerardi tra le donne.

La Grigne Skymarathon, organizzata dal Team Pasturo in collaborazione con i Falchi Lecco e il GSA Cometa, gode del supporto della Regione Lombardia e di diversi enti locali e sponsor.