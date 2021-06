grignetta vertical 2021

Il padrone di casa Daniel Antonioli detta legge e vince chiudendo la sua gara col “best time” di 33’32”73

In 300 ai nastri di partenza dell’edizione 2021 del Grginetta Vertical che ha visto come sempre il Gsa Cometa alla regia

PIANI RESINELLI (Abbadia Lariana) – E’ il padrone di casa Daniel Antonioli a vincere l’edizione 2021 del Grignetta Vertical stoppando le lancette del cronometro sul “best time” di 33’32”73. Al femminile la vittoria è andata a Camilla Magliano (Team Salomon) che ha chiuso in 40’45”35.

Giornata di bel tempo quella di ieri, sabato, ai Piani Resinelli, dove 300 atleti si sono sfidati nella mitica Grignetta Vertical, con partenza dalla piazzetta della chiesa del Sacro Cuore (1278 m) e arrivo ai 2184 m della vetta: 3,5 km di percorso per 900 metri di dislivello positivo da correre tutti d’un fiato.

Alla regia della kermesse sportiva, valevole come prova di Coppa Italia Fisky, come sempre il Gsa Cometa di Pusiano guidato dal presidente Ruggero Forni.

Tornando alla classifica, vincono come anticipato Daniel Antonioli e Camilla Magliano. A completare il podio maschile Luca del Pero (Asd Falchi Lecco) secondo in 35’11”56 e al terzo posto Lorenzo Martir Rota (Skyrunning Adventure) in 35’41”79.

Al femminile, secondo posto per Marta Binda al traguardo in 41’40”48 e terzo posto per Corinna Ghirardi (US Malonno) in 42’22”67.