Grignetta Vertical, sabato la sfida è tutta in salita: ritorna la corsa firmata GSA Cometa

Il via, con partenza a cronometro, è fissato per le ore 14

PIANI RESINELLI – Tutto pronto ai Piani Resinelli dove domenica prossima 14 giugno si correrà il Grignetta Vertical, l’adrenalinica gara di corsa in montagna organizzata dal GSA Cometa, un appuntamento che unisce sport e passione.

Il format resta fedele alla tradizione: 3,5 chilometri di sola salita, dai 1.278 metri dei Piani Resinelli fino ai 2.184 metri del Bivacco Ferrario, sulla vetta della Grigna Meridionale. Un dislivello secco e impegnativo, che mette alla prova anche gli atleti più preparati, su un tracciato tanto suggestivo quanto severo.

Il percorso, che si sviluppa lungo la Cresta Cermenati, è una vera icona per gli appassionati della montagna lecchese: ripido, tecnico, diretto. Ogni passo è un colpo di pedale verticale, ogni respiro guadagnato costa fatica.

Non si tratta solo di una gara per specialisti. La Grignetta Vertical accoglie atleti di ogni livello: dai runner esperti in cerca di un tempo da record, fino agli amatori che vogliono mettersi alla prova, ciascuno con il proprio ritmo e la propria motivazione. La vetta, per tutti, ha lo stesso valore: conquista e gratificazione. La gara prenderà il via alle ore 14:00, con la partenza a cronometro.

Possibilità di iscriversi anche domani, giorno della gara, direttamente ai Piani Resinelli, fino alle ore 12.00.