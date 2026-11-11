Il 22 novembre parte da Cortenova il Campionato Territoriale Lecco/Como Csi di corsa campestre

Quattro gare, dopo la prima prova, si gareggerà il 24 gennaio a Cantù (CO), il 21 febbraio a Lurago d’Erba (CO) e il 28 febbraio a Solbiate (CO)

Nel Campionato regionale tre prove: 17 gennaio a Dubino (SO), 21 febbraio a Lurago d’Erba (CO), 7 marzo a Castel Goffredo (MN). Il 3 e 4 aprile a Colorina (SO) il Campionato Nazionale

CORTENOVA – Il Csc Cortenova, domenica 22 novembre, organizza la 1^ prova del Campionato Territoriale Lecco/Como, valida anche per la Gran Combinata e per il Campionato Nazionale di corsa campestre. Il ritrovo a Cortenova in via degli Alpini alle 8.30 per giurie e concorrenti, apertura segreteria e ritiro pettorali, alle 9.30 si inizia con la prima gara degli Esordienti/Diversamente Abili femminile, a chiudere l’ultima gara con gli Juniores, Seniores, Amatori A/B maschile (1 giro piccolo + 4 giri lunghi, 6 km).

Dodici gare, ventisette classifiche, partendo dai più piccoli Cucciole A/B con 300m su partenza anticipata, mentre tutte le altre categoria sulla partenza normale, a finire i Veterani A/B/C.

Dopo la prima prova del Campionato Territoriale, la seconda prova si svolgerà il 24 gennaio a Cantù (CO), la terza prova il 21 febbraio a Lurago d’Erba (CO), a concludere il campionato la quarta prova al Solbiate (CO) il 28 febbraio.

Si gareggerà anche per il Campionato Regionale Csi: si parte il 17 gennaio a Dubino (SO), la seconda prova il 21 febbraio a Lurago d’Erba (gara Regionale e anche Territoriale) terza e ultima prova il 7 marzo a Castel Goffredo (MN).

Il 3 e 4 aprile a Colorina (SO) si conclude la corsa campestre griffata Csi con il Campionato Nazionale.