Il 30° Giir di Mont parla kenyota: vincono Saoli nella 32 km e Njeri nella 18 km

Al femminile vincono la rumena Amairei nella 32 km e Bilora nella 18 km

30^ edizione che ha visto come sempre un pubblico incredibile e un’organizzazione impeccabile

PREMANA – Vince il Giir di Mont 2024 (quest’anno prima tappa italiana della Valsir World Mountain Running Cup 2024) Michael Selelo Saoli (Run2Gether) che ha macinato i 32 chilometri e 2400 metri di dislivello positivo in 3h21’02’‘. Il kenyota è riuscito ad avere la meglio su Daniel Pattis (Bozen Raiffeisen) nel finale, staccando l’italiano a mezzo chilometro dal traguardo e facendo sua la 30^ edizione del Giir di Mont. Pattis è arrivato 2° con un distacco di soli 7 secondi. Sul terzo gradino del podio è finito lo spagnolo Antonio Martinez Perez col tempo di 3h21’30”.

Al 4° posto Luca del Pero (Sky Lario Runners) seguito dallo statunitense Robert Jack Kunzele 5° , quindi Mattia Tanara (Team KM Sport) 6°, Sergio Bonaldi (Marathon Club Imperia) 7°, il premanese Mattia Gianola (Team Valtellina) 8°, Zaid Oulkis Malek Ait (Spanish Athletic Federation) 9° e a chiudere la top ten Andrea Prandi (Team,Valtellina).

Al femminile, la vittoria è andata alla rumena Madalina Ioana Amairei (Romanian Athletic Federation) che ha chiuso col tempo di 4h09’20”, al 2° posto la spagnola Ikram Laktab Rharsalla (Club Nejra) in 4h14’03” e al 3° posto la britannica Sara Willhoit (Mercia Fell Runners) 4h19’17”. La prima delle premanesi in gara è stata Lara Rizzi 22^ in 5h49’24”.

Nel Mini Giir di Mont da 18 chilometri, la vittoria è andata al kenyota Mwangi Ephanuts Njeri (Athletics Kenya) che ha stoppato le lancette del crono sul tempo di 1h32’07”, al 2° posto il compagno di squadra Kamau Elija Kariuki in 1h36’33” e al 3° posto Luca Curioni (GP Valchiavenna) in 1h41’09”.

Al femminile vince Martina Bilora (Orecchiella Garfagnana) in 1h56’26’, al 2° posto Anna Hofer (Sportclub Merano) in 2h00’38” e la 3° posto Francesca Colombo (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) in 2h07’31”.

Una 30^ edizione come sempre organizzata alla perfezione dal Comitato del Giir di Mont e come sempre ha visto la partecipazione di un calorossissimo pubblico lungo tutto il tracciato di gara, pubblico che ha scaldato ancor di più una giornata di sole davvero bollente che ha messo a dura prova i runners.