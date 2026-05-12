Il Cs Cortenova d’argento nella 1^ prova del Campionato di Società Juniores

Ilaria Artusi sfiora il podio nell’individuale Juniores e chiude al 4° posto

Campionato italiano individuale Mountain Classic (salita e discesa) e 1^ prova del Campionato Italiano di Società

REVELLO (CN) – Quasi 300 atleti hanno gareggiato nel Campionato Italiano Individuale di corsa in montagna Mountain Classic (salita e discesa) e 1^ prova del Campionato Italiano di società Seniores/Promesse e Juniores. Organizzate dall’Atletica Saluzzo a Revello (CN), quattro gare da correre: 6,5km per le categorie Juniores f/m e Master Over 60, la gara più lunga di 13km per le categorie Promesse/Seniores/Master 55 f/m.

Nella categoria Juniores femminile, vince la trentina Licia Ferrari (Sa Valchiese) con il tempo di 32’57”, secondo posto per Martina Ghisalberti (Atletica Valle Brembana) con 34’17”, terzo posto Francesco Bianco (ASD Dragonero) con 35’23”, bene la valsassiense Ilaria Artusi (Bracco Atletica) capace di sfiorare il podio col 4° posto in 35’35”. Presenti altre 6 atlete lecchesi: Caterina Ciacci (Cs Cortenova) 10^ con 38’31”, Serena Mascheri (Cs Cortenova) 11^ con 38’42”, Alessia Ruzza (Cs Cortenova) 16^ con 41’26”, Gaia Rigamonti (Us San Maurizio) 17^ con 41’37”, Arianna Buzzoni (Cs Cortenova) con 42’31”, Dorotea Usuelli (Atletica valle Brembana) 23^ con 46’14”.

Nella 1^ prova del Campionato di Società Juniores (2 atlete) vincono le trentine della S.A. Valchiese con 53 punti, bene le valsassinesi del Cs Cortenova che chiudono al 2° posto con 41 punti, terza l’Atletica Valle Brembana con 38 punti.

Nella categoria Juniores maschile a vincere è stato il piemontese Matteo Bagnus (Asd Podistica Valle Varaita con il tempo di 27’55”, presente il lecchese di Pasturo Federico Orlandi (Team Pasturo) che chiude al 14° posto con 31’18”; nella classifica di società (3 atleti) vince lo Sport Project VCO con 110 punti, al 2° posto l’Asd Podistica Valle Varaita con 88 punti, chiude il podio l’Atletica Valle Brembana con 80 punti, il Team Pasturo chiude al 10° posto con 27 punti.

Nella gara più lunga vince la bellunese Lucia Arnoldi (A. Atletica Dolomiti Belluno) con 1h02’04”, argento per Arianna Dentis (Atletica Saluzzo) con 1h03’35”, chiude il podio Valentine Jepkoec Rutto (Atletica Saluzzo) con 1h33’35”. La classifica di società (3 atlete): vince l’Atletica Saluzzo con 165 punti, a solo 3 punti la Asd La Recastello con 162 punti, chiude il podio la Sportingclub Merano con 142 punti.

Al maschile vince il keniota Paul Machoka (Atletica Saluzzo) con 53’56”, secondo Isacco Costa (La Recastello) con 54’05”, terzo Cesare Maestri (Atletica Valle Bergamasche Leffe) con 54’15”. Presenti quattro lecchesi: il miglior risultato è il 33° posto di Dionigi Gianola (Us Malonno) con 1h01’20”, Giulio Mascheri 38° posto (Gs Orobie) 7° Promesse con 1h02’27”, Paolo Gianola 44° posto (Us Malonno) 9° Promesse con 1h1h03’23”, Emanuele Fazzini 64° posto (Premana) 14° Promesse con 1h06’30”, Gianni Codega 97° posto (Cs Cortenova) con 1h10’57”. Nella classifica di società (4 atleti) vince l’Atletica Valli Bergamasche Leffe con 287 punti, argento per Asd La Recastello con 273 punti, bronzo per la Sa Valchiese con 261 punti, 27° posto Premana con 17 punti, 45° posto Cs Cortenova con 1 punti.