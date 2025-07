Il Giir di Mont raddoppia: a Premana Campionato Italiano Uphill e Coppa del Mondo WMRA

Sabato 26 e domenica 27 luglio due giornate memorabili di sport, attesi atleti da 21 diversi Paesi

Venerdì sera la presentazione ufficiale dell’evento. Impossibile mancare, le iscrizioni sono ancora aperte

PREMANA – Saranno sicuramente due giornate di sport e spettacolo quelle che Premana si appresta a vivere i prossimi 26 e 27 luglio. La 31^ edizione del mitico Giir di Mont si fa in due: nella giornata di sabato, su un tracciato inedito, gli atleti si sfideranno nel Campionato Italiano Uphill Fidal; la domenica torna invece il Giir di Mont (32 Km, 1.700m D+) sarà valido per la Coppa del Mondo WMRA. Come al solito gli atleti potranno sfidarsi anche sul Mini Giir di Mont (18 Km, 1.110m D+). A completare lo spettacolo, il sabato pomeriggio, le giovani promesse si confronteranno nel Giir di Mont Young.

La presentazione ufficiale si è svolta nella serata di ieri, venerdì, presso il ristorante La Peppa di Premana. A fare gli onori di casa il neo presidente dell’Associazione Sportiva Premana Angelo Gianola: “Le federazioni han scelto Premana per organizzare due eventi di grandissimo livello: un riconoscimento all’impegno organizzativo dell’As Premana e del Comitato Giir di Mont, ma anche di tutte le associazioni e dei numerosi volontari (circa 600 persone impegnate sul percorso) che collaborano all’evento”.

Quindi sono stati svelati i dettagli dei due importanti appuntamenti che calamiteranno l’attenzione mondiale, sono attesi atleti da 21 diversi Paesi: ci saranno i top runner professionisti, ma anche atleti amatori dal Perù, dal Messico e addirittura dall’India. E se volete immergevi in questa iniziativa è importante affrettarsi con l’iscrizione (www.giirdimont.it).

E se il Giir di Mont della domenica non cambia la sua formula vincente, il Campionato Italiano Uphill del sabato riserverà tante sorprese e vedrà al via gli atleti più forti delle categorie Juniores e Senior/Promesse. Una sparata di 9 Km e 1.040 D+ con partenza dalla località Giabbio, passaggio al Gebio, si raggiunge il paese per raggiungere Premaniga prima dello spettacolare arrivo a Solino (gli Junior partiranno da Premana). Entrambe le gare saranno prova di selezione per la nazionale italiana in vista dei mondiali che si terranno a settembre sui Pirenei.

Anche quest’anno la gara verrà trasmessa in diretta e l’organizzazione ha predisposto nuovi punti di ripresa lungo il percorso. Mentre al premio dedicato a Teodoro Berera, primo presidente As Premana, si affianca un premio dedicato a Gloria Gianola per ricordare la sua grande passione per il Giir, il suo sorriso e la sua immensa gioia.

“Definirlo evento è riduttivo, è un incontro tra sport e tradizione che ogni volta riserva qualcosa di speciale – ha detto il sindaco di Premana Elide Codega -. E’ un orgoglio essere qui, niente viene lasciato al caso, siete bravissimi”.

Una prima, invece, per Filippo Fazzini, storico organizzatore del Giir presente in veste di consigliere Fidal Lombardia: “E’ un onore per Fidal Lombardia che due gare così importanti si svolgano a Premana. Sono sicuro che sarà una giornata di sport e spettacolo e spero che il Giir continui ad essere un trampolino per tanti giovani”.

E, come al solito, al fianco del Giir c’è la Banca della Valsassina: “Il Giir è sport, giovani, tradizione e territorio, vocazioni che appartengono anche alla nostra banca – ha detto il presidente Giovanni Combi -. La tradizione di questa gara è davvero grande e accostare il nostro nome ci riempie di orgoglio. Finché ci saremo noi il supporto è assicurato”.

Ruolo fondamentale è quello delle associazioni che collaborano ogni anno al successo: i capi alpe e gli alpigiani dei 12 alpeggi coinvolti, la Pro Loco rappresentata dal presidente Antonio Gianola (“lo spirito di squadra è l’anima di Premana e il Giir è un esempio di quello che sappiamo fare se lavoriamo insieme”), il progetto Your Mountain Holiday di Patrizia Gianola che collabora nell’accomodation, nonché la rete di imprese Montagne del Lago di Como rappresentata dal vice presidente Angelo Colombo. E, infine, non bisogna dimenticare il risvolto sociale con la consolidata amicizia con run2gether che porta i suoi atleti a gareggiare sui sentieri del Giir.

A chiudere la conferenza stampa due ospiti d’accezione. Il primo Daniel Antonioli che ha lasciato il gruppo sportivo Esercito per entrare nello staff del Team Scarpa e sarà sul percorso in veste di tecnico per supportare i suoi atleti (su tutti Elisa Desco e un Lorenzo Beltrami in gran forma). E poi il beniamino di casa Francesco Gianola vice campione del mondo di corsa in montagna U18 e oro a squadre: “Questi risultati non sono solo miei ma sono nostri. Se mi sono ritrovato in maglia azzurra è merito di tutti voi: avevo l’Italia scritta sul petto, ma nel cuore avevo scritto Premana”. E poi una piccola curiosità che riguarda il papà Roberto che da 25 anni è la voce del Giir di Mont: “Quest’anno non potrà fare lo speaker perché ha deciso di correre la gara!”

L’unica variabile è il meteo, ma ci sono tutte le carte in regola per un’edizione che rimarrà nella storia del Giir di Mont. Per gli amanti della corsa in montagna l’imperativo è esserci! Gli appassionati, invece, sono attesi sul percorso per rendere l’evento memorabile con il proverbiale tifo da stadio. Sabato 26 e domenica 27 luglio Premana diventerà la capitale della corsa in montagna.