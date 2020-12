Introbio. Primi allenamenti sulla pista di Prà Baster dedicata a Ezio Artusi

A pochi mesi dall’inaugurazione, i primi gruppi al lavoro

Un’opportunità in più per i valsassinesi appassionati di corsa

INTROBIO – Erano i primi di agosto, precisamente domenica 2, e un insolito movimento si notava a Prà Baster a Introbio: tutto era pronto per inaugurare quello che si appresta a diventare un fiore all’occhiello del comune valsassinese, il Centro sportivo con pista di atletica (dimensioni ridotte) dedicata al compianto Ezio Artusi.

Anello asfaltato e sterrato, campetto di calcio già operativi

Siamo a dicembre, ma ormai già da qualche settimana il centro è a disposizione di chi ha voglia di allenarsi, che sia calcio o atletica la struttura è a disposizione. Da quando è stata data la disponibilità di poter riprendere gli allenamenti anche fuori dal comune, il Team Pasturo ne ha fatto sede dei suoi allenamenti, le scuole la usano regolarmente per fare attività motoria. La pista asfaltata di quasi 200 metri (in attesa di essere completata col manto in gomma) e l’anello esterno sterrato (poco meno di 350m) sono diventati metro di giudizio per gli alunni che effettuano test cronometrati il cui esito darà loro un punteggio differente.

Struttura accessibile a tutti

La struttura è accessibile a tutti, è aperta a ogni ora del giorno, tutti i giorni della settimana, per le società che vogliano farne uso, ci confermano dal comune che non ci sono problemi, basta farne richiesta. Ultimamente sono stati posizionati anche dei fari per illuminazione e quindi sarà possibile allenarsi anche dopo il tramonto. Una realtà che consente agli amanti dell’atletica, pur non avendo nessuna pista regolare in valle, di provare emozioni cronometrate sull’anello di Introbio. Per gli appassionati della corsa che amano misurarsi col cronometro c’è anche la possibilità di allenarsi al ‘pistino’ di Cortabbio, un anello interamente sterrato di 1 km, tutto tracciato nel verde e molto amato soprattutto nella stagione calda e completamente libero a tutti. A Cortenova c’è il rettilineo in materiale gommoso per chi ha ambizioni da sprinter e un anello attorno al centro sportivo sede di allenamento del locale gruppo sportivo. A chi piace correre senza l’assillo di dover contare i giri può andare sulla pista ciclopedonale della Valsassina: Comunità montana da una parte e terme di Tartavalle dall’altra, i due capi di un’opera lunga circa 13km che attualmente è in fase di completamento perché presenta un’interruzione nel comune di Cortenova nell’attraversamento del torrente Rossiga. E gli appassionati della corsa in montagna? Le possibilità in Valle non mancano, basta scegliere bene in base alle proprie capacità”.