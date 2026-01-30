La danza sportiva entra nel Csi Lecco: primo concorso a Ballabio

Domenica 19 aprile a Ballabio il debutto della nuova disciplina nel panorama arancio-blu

In programma discipline classiche, moderne, urban e inclusive

BALLABIO – Il CSI Lecco amplia la propria offerta sportiva e apre ufficialmente alla danza sportiva. Domenica 19 aprile, al palazzetto comunale di Ballabio in via Roccolo, si terrà infatti il primo concorso arancio-blu dedicato a questa disciplina, organizzato in collaborazione con la società ASC Ballabio ’89.

L’iniziativa segna l’ingresso della danza sportiva tra le attività promosse dal CSI lecchese e si caratterizza per un’impostazione aperta e inclusiva: l’evento, infatti, è rivolto non solo alle scuole e alle società affiliate al CSI – di Lecco e della Lombardia – ma anche a realtà non ancora aderenti al Centro sportivo italiano.

Il programma prevede un’ampia varietà di discipline, dalla danza moderna e contemporanea alla classica, passando per la coreografica, l’urban, il fantasy e la danza inclusiva. Le categorie copriranno tutte le fasce d’età, dai più piccoli della rassegna fino ai senior, con gare di assolo, passo a due e gruppi.

Le iscrizioni resteranno aperte fino a lunedì 30 marzo. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito del CSI Lecco nella sezione dedicata alla danza sportiva; in alternativa è possibile contattare la commissione all’indirizzo commissione.danza@csilecco.it.