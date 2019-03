Cortenova vince di un soffio la classifica di giornata, ma Premana rimane in testa

Corsa campestre, domenica a Erba è andata in scena la terza prova del Lanfritto-Maggioni

ERBA – Solo sei punti a favore del Cs Cortenova su Premana nella classifica di società di giornata al termine della terza prova del trofeo Lanfritto – Maggioni che domenica la San Maurizio Erba ha organizzato sui prati di casa.

689 sono stati i punti ottenuti dai gialli valsassinesi contro i 683 dei bianchi di Premana. La San Maurizio che giocava in casa e che presentava numeri importanti di partecipazione si ferma a 545, dietro solo Lecco con Merate a 451, Calco a 410, Cernuschese a 396, Derviese a 373, Pasturo a 353 e Mandello a 319, in classifica 33 società.

Oltre 600 in gara per il trofeo

Numeri elevati in questa prima domenica di marzo con oltre 600 classificati nelle tre gare (Esordienti , Ragazzi/e e Cadetti/e) che attribuivano punti per il trofeo, la lunga mattinata primaverile ha visto primi a partire gli Esordienti 6 e 8 in gara fuori punteggio e si è conclusa con le due gare Assolute, prima la femminile e a seguire quella maschile che hanno disputato un cross corto.

Giovanissimi con oltre 200 Esordienti

Spettacolare le prime gare con gli Esordienti 6/8 ad iniziare a scaldare le mani con gli applausi del numerosissimo pubblico assiepato ai bordi del percorso. Dopo le prime due gare Esordienti 6 che hanno visto qualche decina di piccoli, ecco le due gare per gli Esordienti 8 e quasi un centinaio di atleti per gara hanno colorato il percorso a loro dedicato.

Gare Assolute a Ivana Iozzia e Mattia Gaffuri

Prima tutte le categorie femminili dalle Allieve in su con 50 classificate. Prende subito il largo l’azzurra di corsa in montagna e ex campionessa italiana di maratona, Ivana Iozzia che porta al traguardo vittoriosa la maglia bianco verde della Calcestruzzi Corradini Excels, dietro di lei Chiara Fumagalli per l’Atl Mariano Comense e Deborah Oberle per la Bernatese. A chiudere la manifestazione la gara Assoluta maschile con ben 93 classificati, anche qua il copione non cambia con Mattia Gaffuri atleta di casa che difende i colori dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni a prendere il largo nelle battute iniziali e a tenere il vantaggio sino alla fine, alle sue spalle Luca Olivieri dell’Atl Mariano Comense e Luca Merighi dell’Albatese.

Lecchesi vittoriosi tra gli Esordienti

Interi podi conquistati dai lecchesi nelle prime due gare del trofeo. Al femminile Denise Mascheri del Cortenova, mette in fila Gaia Rigamonti del Calco e Caterina Ciacci ancora del Cortenova, al maschile doppietta per Premana con Hubert Pomoni su Francesco Gianola e Andrea Benedetti a completare il podio per Cortenova.

Nella classifica progressiva mantiene la testa per pochi punti Premana

Sono 2186 i punti dopo tre giornate per Premana che guida con un margine risicato di soli 13 punti su Cortenova che insegue a 2173, staccata la San Maurizio che segue a 1597, bene anche le altre lecchesi nella top ten con Calco che attualmente occupa la 4^ posizione con 1366, seguita in 5^ da Merate Atl Promoline con 1275, da Unione Sportiva Derviese in 6^ con 1145, dalla Pol Libertas Cernuschese in 8^ con 1007 e in 9^ dal Team Pasturo con 967.

I migliori 5 atleti di giornata nelle rispettive categorie

Esordienti: Denise Mascheri (Cortenova), Gaia Rigamoanti (Calco), Caterina Ciacci (Cortenova), Asia De Lorenzi (Centro Lario), Sara Acquistapace (Cortenova).

Esordienti: Hubert Pomoni (Premana), Francesco Gianola (Premana), Andrea Benedetti (Cortenova), Otto Mikael Stavenhagen (Ag Comense), Riccardo lanfranconi (Mandello).

Ragazze: Letizia Zelante (Oltronese), Alice Sinisi (Lieto Colle), Aurora Combi (Cortenova), Carolina Molteni (Comense), Sara Arnaboldi (Multistar Cantù).

Ragazzi: Marco Tunesi (Alto Lario), Carlo Tagliabue (Derviese), Simone Invernizzi (Pasturo), Michael Orlandi (Pasturo), Massimo Mazza (Calco).

Cadette: Elisa Battocchi (Comense), Arianna Corradini (Bernatese), Virgina Corneo (Mandello), Elisa Clerici (Rovellasca), Lara Oltolini (Rovellasca).

Cadetti: Luca Cremonesi (Malnate), Lorenzo Caccia (Alto Lago), Daniele Oltolini (Derviese), Martino Arlati (Merate), Emanuele Arrighi (Malnate).

Assolute: Ivana Iozzia (Corradini), Chiara Fumagalli (Mariano), Deborah Oberle (Bernatese), Nicole Acerboni (Atl Lecco), Paola Testa (Derviese).

Assoluti: Mattia Gaffuri (Atl Lecco), Luca Olivieri (Mariano), Luca Merighi (Albatese), Andrea Zoanni (Atl Lecco), Matteo Rossi (Bernatese).

