L’As Premana vince il trofeo “Beppe Normanni” di corsa in montagna

Tra le Ragazze successo di Serena Gianola, oltre a lei altri quattro premanesi sul podio

I padroni di casa dell’Atletica Valle Brembana si accontentano della piazza d’onore

SAN PELLEGRINO TERME (BG) – Sul rodato tracciato che, partendo dalla piazza della chiesa di San Pellegrino, porta in quota sino alla baita degli alpini, gli atleti si sono dati battaglia su tracciati di lunghezze a seconda della categoria: domenica mattina si sono disputate le gare di corsa in montagna valide per il 35° trofeo “Beppe Normanni”.

Le gare sono state curate dall’Atletica Valle Brembana, una vera corazzata anche a livello nazionale con i suoi atleti che dominano sia nelle categorie giovanili che assolute. Ci si aspettava un loro successo e invece i lecchesi del Premana hanno messo la freccia e con 478 punti dimostrano di avere una marcia in più. Per i padroni di casa il 2° posto staccati di oltre 100 punti (353 punti), con l’Us Rogno a completare il podio con 283 punti. Presenti anche tre rappresentanti del Cs Cortenova che con 78 punti si prendono il 5° posto in classifica.

Oltre 100 i partecipanti con 16 società rappresentate

Le gare che nel recente passato hanno assegnato anche il titolo di campione italiano e più volte quello di campione regionale, in questa edizione erano valide solo come campionato provinciale di Bergamo. In gara le categorie che andavano dagli Esordienti sino agli Allievi, otto gare quindi che hanno visto la presenza di 111 atleti con gli Esordienti fuori punteggio.

Di Serena Gianola l’unica vittoria lecchese, Premana cinque volte sul podio

Serena Gianola vince tra le Ragazze, Marco Fazzini secondo tra i Ragazzi, Francesco Gianola e Oscar Luigi Pomoni secondo e terzo tra i Cadetti, Fabrizio Pomoni terzo tra gli Esordienti.

Tutti gli altri risultati dei lecchesi

Esordienti m: 4° Riccardo Fazzini, 5° Francesco Bellati, 6° Pietro Nicola Gianola, 7° Leonardo Rizzi, 9° Giacomo Gianola.

Ragazze: 8^ Michela Pomoni.

Ragazzi: 6° Michele Bellati, 7° Diego Pomoni, 8° Oscar Gianola, 11° Matteo Tenderini, 12° Rudi Gianola, 13° Lorenzo Pomoni.

Cadette: 4^ Ilaria Artusi (Cs Cortenova), 6^ Denise Mascheri (Cs Cortenova), 9^ Maria Fazzini , 16^ Arianna Rizzi.

Cadetti: 6° Moris Gianola, 7° Ivan Pomoni, 15° Omar Bertoldini.

Allieve: 4^ Aurora Combi (Cs Cortenova).

Allievi: 5° Paolo Gianola, 6° Mauro Gianola, 9° Lorenzo Gianola, 10°Michael Gianola, 17° Emanuele Fazzini.

*Dove non indicato gli atleti appartengono all’As Premana