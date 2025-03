L’ASD Sport Valsassina celebra il suo 20° anniversario

Allegria e divertimento alla festa per i vent’anni dell’ASD Sport Valsassina

L’anno prossimo ci sarà l’ampliamento dello staff tecnico e l’apertura di spazi per tre categorie giovanili

PASTURO – Il Teatro Colombo di Pasturo nella serata di venerdì 21 marzo si è riempito di entusiasmo e sorrisi per le celebrazioni del 20° anniversario dell’ASD Sport Valsassina. Un evento speciale, all’insegna dell’allegria e della condivisione, che ha visto la partecipazione di atleti, collaboratori, sponsor e tante famiglie unite dalla passione per il basket.

La serata è stata, inoltre, un’occasione per ricordare il percorso dell’ASD Sport Valsassina, rendendo omaggio a chi ha contribuito alla sua crescita nel corso degli anni e per proiettarsi con entusiasmo al futuro. Sul palco si sono alternati momenti di gioco con i bambini, che hanno regalato sorrisi e spensieratezza al pubblico presente. Un pensiero speciale è stato rivolto alle mamme e alle donne del basket, che hanno ricevuto un fiore come segno di riconoscenza e affetto.

Uno dei momenti più toccanti della serata è stato il ricordo di Herbert Galli e Antonello Gianola. Due delle figure fondamentali per la nascita della realtà sportiva, il messaggio è stato letto con grande emozione da Giuseppe Malugani. Il presidente Colombo ha anche rivolto un sentito ringraziamento agli sponsor e ai soci fondatori – Riccardo Tofani, Davide Artusi, Giuseppe Ruberto, Gianpaolo Ferrari, Giuseppe Bonalumi, Elisabetta Schena, Gianbattista Spreafico, Loredana Caccia, Matteo Colombo – che con il loro impegno hanno reso possibile la grande esperienza di basket valsassinese.

Un grazie speciale è andato anche allo staff che contribuisce con dedizione agli allenamenti e alle partite, tra cui Andreas, Chiara, Renzo. Oltre che i refertisti Stefano e Bruna, e i consiglieri Sara, Francesca, Matteo, Davide, Giuseppe e Fernando. Durante l’evento, il presidente ha, inoltre, lanciato un appello per continuare a crescere insieme e continuare regalare momenti di sport e gioia ai bambini e ai ragazzi. Colombo ha, infatti, sottolineato l’importanza dello sport come strumento educativo e di aggregazione sociale.

Sull’onda del successo della festa per il 20° anniversario, lo staff è già al lavoro per la prossima stagione sportiva in cui ci saranno diverse importanti novità. Ossia l’ampliamento dello staff tecnico e l’apertura di spazi per tre categorie giovanili (Under 10, Under 12 e Under 14), oltre al Microbasket.