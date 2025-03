Lisa Guerrera, dal Pian delle Betulle ai Giochi Mondiali Invernali Special Olympics

La sciatrice 25enne nata e cresciuta sulle piste della località dell’Alta Valsassina

Oggi la prima gara, a farle il tifo i suoi due maestri Giampiero Manzoni e Monica Malugani

MARGNO – Lisa Guerrera, campionessa di sci lecchese, oggi sarà impegnata nella sua prima gara ai Giochi Mondiali Invernali Special Olympics di Torino 2025. L’atleta 25enne con sindrome di down ha mosso i suoi primi “passi” con gli sci sulle piste valsassinesi ai Pian delle Betulle. Lisa ha scoperto da piccola di avere una speciale propensione per lo sport e in particolare per lo sci e il nuoto.

Inizia così a frequentare il Pian delle Betulle seguita da due maestri locali d’eccezione: Giampiero Manzoni e Monica Malugani (che oggi rivestono anche l’incarico di consiglieri comunali). La famiglia ha sempre appoggiato Lisa nell’impegno sportivo ritenendo sia una parte fondamentale per lo sviluppo dell’autonomia e dell’autostima della figlia.

Una costanza che è stata premiata con la convocazione ai Giochi Mondiali Invernali di Torino 2025. Una notizia che ha entusiasmato la giovane atleta che, con il suo fervore, ha elettrizzato tutta la famiglia. Anche la comunità del Pian delle Betulle, che ha visto crescere Lisa anche sportivamente, seguirà con orgoglio l’esperienza mondiale della sciatrice che oggi avrà la sua prima gara.