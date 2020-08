Lo Sci Club Primaluna Giovanni XXIII° prepara la nuova stagione

Test di valutazione per proseguire con la preparazione in vista della nuova stagione

Gli atleti divisi per età in tre gruppi per allenamenti in sicurezza

PRIMALUNA – E’ uno dei maggiori sci club dedito allo sci nordico di tutta la provincia lecchese, il suo orgoglio è il settore giovanile che negli ultimi anni ha conquistato numerosi titoli regionali, medaglie tricolori ed è stato protagonista della splendida vittoria tra le società al prestigioso trofeo “Topolino”.

Ma non solo: la passata stagione ha visto Anna Rossi nata e cresciuta nel sodalizio valsassinese e successivamente accasatesi allo Sc Alta Valtellina, riuscire ad arruolarsi in un corpo militare per fare della sua passione una professione. Il suo ingresso nel Centro Sportivo dei Carabinieri è stato accolto con entusiasmo nell’ambiente e subito dopo è toccato a Laura Colombo entrare nel Centro Sportivo Esercito, una bella soddisfazione per una società relativamente piccola che vede due sue atlete riuscire a coronare un sogno.

Archiviata la stagione invernale 2019/2020, si pensa alla prossima

Questa stagione per le note cause legate al Covid-19, è terminata in anticipo, anzi si potrebbe quasi dire che aveva appena abbozzato la partenza, prima di fermarsi rimandando tutto a tempi migliori; prima la sola sospensione agonistica, successivamente anche quella relativa agli allenamenti e quando finalmente si è deciso per la ripresa, ormai la stagione era conclusa e quindi non è restato altro da fare che riprogrammare tutto con obiettivo 2020/21, ed è proprio in quest’ottica che a Primaluna i vari gruppi di allenamento si stanno preparando.

Camminate in montagna con i bastoncini, uscite in bici o con gli skiroll, corsa a piedi, palestra, tutto gestito dagli allenatori che hanno suddiviso in tre gruppi in base all’età tutti gli iscritti al gruppo sportivo.

Ogni allenatore in autonomia ma seguendo una tabella programmata, fa svolgere al suo gruppo di atleti determinati esercizi, inserendo dei test di valutazione per verificare l’efficacia del lavoro svolto precedentemente. Ieri, martedì, è toccato al gruppo degli atleti più grandi che, alla pista di Cortabbio (anello sterrato di 984 metri), hanno dispitato un test sui 3km, ottenendo dei buoni riscontri cronometrici anche nella corsa. Non solo bravi con gli sci ma anche performanti nella corsa e non poteva essere altrimenti vista la tabella di allenamento. Destrezza, forza, resistenza, velocità: tutte caratteristiche del bagaglio tecnico di ogni atleta che in base alla specializzazione col passare degli anni vedrà alcune doti prevalere a discapito di altre.