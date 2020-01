Manca la neve a Paglio, la scialpinistica Pizzo Tre Signori si sposta in Valgerola

Appuntamento confermato per il 19 gennaio

La gara assegnerà i tricolori individuali

PREMANA – La super classica lecchese tornerà ad assegnare i tricolori individuali assoluti e, come quattro anni fa, lo farà sulle montagne sondriesi della Valgerola. Vista la mancanza di neve nella consueta location dell’Alpe Paglio, il settore sci dell’As Premana è dovuto nuovamente ricorrere al più classico dei “piani B”. Annullamento scongiurato e 40^ edizione confermatissima per domenica 19 gennaio.

Dopo un primo sopralluogo sulle vette che dominano la stazione sciistica di Pescegallo, i tracciatori sono già riusciti a individuare un itinerario che si preannuncia tecnico, alpinistico e altamente spettacolare. Dal punto di vista logistico l’As Premana ha trovato la disponibilità̀ e la collaborazione delle istituzioni locali, della Fupes, gestore degli impianti, della Pro Loco Valgerola e di alcuni atleti della zona che hanno messo a disposizione la loro grande conoscenza della zona per andare a disegnare una gara che fosse all’altezza di un appuntamento tricolore.

Il percorso, in fase di definizione, prevede partenza e arrivo da Pescegallo e si svilupperà̀ nei dintorni della omonima Diga toccando le cime del Ponteranica e del Munt de Sura, per un totale di circa 1500 metri di dislivello. Il programma della manifestazione prevede il ritiro pettorali a partire dalle ore 15 di sabato 18 gennaio e alle ore 18.30 briefing tecnico per gli atleti presso la struttura “Palagerola” nel comune di Gerola Alta.

Domenica 19 Gennaio dalle ore 7 ritiro pettorali presso il “Palagerola”, partenza gara dalla località Pescegallo alle ore 9.30 e arrivo dei primi concorrenti dopo circa un’ora e mezza. A seguire pranzo conclusivo e premiazioni presso il “Palagerola”. Tutte le informazioni aggiornate sul sito internet www.aspremana.it oppure sui canali social (Facebook e Instagram) dell’Associazione Sportiva Premana.