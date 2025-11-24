Maratona a Torino: oltre 3500 al via, bene il Master Tiziano Bertoldini

Il lecchese ha chiuso con 2h55’10”

TORINO – Tra i 3.501 atleti che, domenica mattina, hanno gareggiato nella Torino City Marathon, presente anche il lecchese classe 1974 Tiziano Bertoldini per la categoria Master 50. Nato a Premana, vive a Introbio ed è tesserato per il Team Pasturo.

A giugno il valsassinese ha chiuso la Resegup al 27° posto con 2h46’05”, primo della Categoria SM50. Essendo nato a Premana ha ben pensato di rifare anche il Giir di Mont, dopo averne già corsi tanti negli anni passati. Passano gli anni ma la passione c’è sempre, nel 2000 a 26 anni Tiziano aveva chiuso al 9° posto con 3h42’58”, nel 2025 chiude al 49° posto con 4h12’04”.

Dopo aver gareggiato anche nelle campestri, nelle gare lunghe di corsa in montagna, ha riprovato una gara dei 10km su strada e la mezza maratona migliorando il suo primato con 1h17’16”.

Il suo sogno, però, restava la maratona e così ha preparato l’appuntamento di Torino in poco meno di tre mesi. Domenica mattina il lecchese ha chiuso con 2h55’10”, raggiante al traguardo ha detto: “Potevo forse fare meglio, ma essendo la prima non ho osato troppo”.