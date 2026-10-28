Maria Invernizzi (U20 e Assoluta) e Paola Beri (Master F2) vincono la Coppa Italia di skiroll

Nella categoria F3/4, medaglia di bronzo per Carla Ticozzi
Tra le società il Nordik Ski Valsassina chiude al 5° posto
CANEVA (PN) – Domenica scorsa, al termine dell’ultima gara della Coppa Italia di skiroll, sono stati premiati atleti e società che sono saliti sul podio della classifica finale dopo 16 gare (4 scarti, 12 punteggi validi).
Grandissime le due valsassinese di Introbio (figlia e mamma) capaci di vincere la classifica finale: Maria Invernizzi (Cm Valsassina), nelle categorie Under 20 e Assoluta, mette a segno un incredibile filotto, 16 gare e 16 vittorie, per la classifica ben 1200 punti; la mamma Paola Beri (Cm Valsassina) vince la categoria Master F2, per lei 10 gare e 10 vittorie, 1000 punti per la classifica finale. Medaglia di bronzo, infine, per Carla Ticozzi nella categoria F3/4 con 252 punti.
Nella classifica di società vincono i romani della Winter Sc Subiaco con 23.870 punti, al secondo posto i friulani del SS Mladina con 11.198 punti, chiudono il podio i veneti dello Sc Orsago con 10.803 punti. Sfiorano il podio i lecchesi del Nordik Ski Valsassina che concludono al 5° posto con 9.399 punti. Nella classifica finale 14° posto per il Cm Valsassina con 3.185 punti, 24° posto per lo Sc Primaluna con 1.418 punti, in tutto hanno portato ben 95 società.
Tutti i vincitori della Coppa Italia e i lecchesi in classifica
- Under 10 femminile
1^ Margherita Gaiotto 980 punti (Sc Orsago), 16^ Elisa Gianola 141 punti (Nordik Skivalsassina).
- Under 10 maschile
1° Cristian Coppelli 841 punti (Winter Sc Subiaco).
- Under 12 femminile
Noemi Mecci 1200 punti (Winter Sc Subiaco), 8° Gaia Rigamonti 459 punti (Nordik Skivalsassina).
- Under 12 maschile
1° Gianmarco Onori 970 punti (Sc Winter Sc Subiaco), 4° Federico Mattia Carissimi 790 punti (Nordik Skivalsassina), 7° Mario Mascheri 755 punti (Nordik Skivalsassina), 9° Jacopo Scalco 617 punti (Nordik Skivalsassina), 11° Giulio Gianola 523 punti (Nordik Skivalsassina), 15° Matteo Combi 312 punti (Nordik Skivalsassina), 31° Leonardo Passoni 52 punti (Nordik Skivalsassina).
- Under 14 femminile
1^ Luna Darun Ciaffi 1145 punti (Winter Sc Subiaco), 10^ Elisa Rusconi 584 punti (Nordik Skivalsassina), 12^ Giorgia Tantardini 508 punti (Nordik Skivalsassina), 17^ Sofia Ghezzi 319 punti (Nordik Skivalsassina), 47^ Anabel Dubini 15 punti (Nordik Skivalsassina).
- Under 14 maschile
1° Giacomo Miaci 1170 punti (Winter Sc Subiaco), 10° Mattia Combi 480 punti (Sc Primaluna), 11° Daniel Orlandi 468 punti (Nordik Skivalsassina) 25° Massimo Tedeschi 98 punti (Nordik Skivalsassina), 33° Lorenzo Bonacina 58 punti (Sc Primaluna).
- Under 16 femminile
1^ Sara Proietti Cignitti 1190 punti (Winter Sc Subiaco), 5^ Greta Barbieri 608 punti (Nordik Skivalsassina), 6^ Arianna Carissimi 555 punti (Nordik Skivalsassina), 17^ Cecilia Bonacina 158 punti (Sc Primaluna), 18^ Martina Bortot 142 punti (Sc Primaluna).
- Under 16 maschile
1° Martino Folchi 1144 punti (Valle Anzasca), 6° Marco Combi 580 punti (Sc Primaluna), 7° Riccardo Crippa 578 punti (Nordik Skivalsassina).
- Under 18 femminile
1^ Giulia Semproni 1094 punti (Winter Sc Subiaco), 5^ Aurora Invernizzi 585 punti (Cm Valsassina).
- Under 18 maschile
1° Carlo Mariani 1145 punti (Team Brianza), 5° Matteo Rusconi 674 punti (Nordik Skivalsassina).
- Under 20 femminile
1^ Maria Invernizzi 120 punti (Cm Valsassina).
- Under 20 maschile
1° Davide Piccinini 1077 punti (Madezwin By Futura).
- Master F2
1^ Paola Beri 1000 punti (Cm Valsassina).
- Master M2
1° Riccardo Monaco 1135 punti (Winter Sc Subiaco), 8° Luigi Rusconi 233 punti (Nordik Skivalsassina)
- Master F3/4
1^ Graziella Cardarelli 429 punti (Parmaneve), 3^ Carla Ticozzi 252 punti (Nordik Skivalsassina).
- Master M3
1° Roberto Capanni 1115 punti (Sc Bobbio), 13° Giuliano Selva 180 punti (Nordik Skivalsassina).
- Master M4
1° Luigi Crosilla 1110 punti (Monte Coglians).
- Master M5
1° Romeo Cesana 1047 punti (Team Brianza), 4° Daniele Zulian 678 punti (Nordik Skivalsassina).
- Assoluta femminile
1^ Maria Invernizzi 1120 punti (Cm Valsassina), 4^ Paola Beri 814 punti (Cm Valsassina), 5^ Camilla Crippa 805 punti (Team Brianza), 13^ Aurora Invernizzi 445 punti (Cm Valsassina), 35^ Carla Ticozzi 84 punti (Nordik Skivalsassina).
- Assoluta maschile
1° Riccardo Lorenzo Masiero 1105 punti (Valdobbiadene), 27° Matteo Rusconi 270 punti (Nordik Skivalsassina), 33° Aksel Artusi 200 punti (Cs Esercito), 80° Luigi Rusconi 47 punti (Nordik Skivalsassina), 97° Giuliano Selva 32 punti (Nordik Skivalsassina).
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