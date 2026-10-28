Maria Invernizzi (U20 e Assoluta) e Paola Beri (Master F2) vincono la Coppa Italia di skiroll

Nella categoria F3/4, medaglia di bronzo per Carla Ticozzi

Tra le società il Nordik Ski Valsassina chiude al 5° posto

CANEVA (PN) – Domenica scorsa, al termine dell’ultima gara della Coppa Italia di skiroll, sono stati premiati atleti e società che sono saliti sul podio della classifica finale dopo 16 gare (4 scarti, 12 punteggi validi).

Grandissime le due valsassinese di Introbio (figlia e mamma) capaci di vincere la classifica finale: Maria Invernizzi (Cm Valsassina), nelle categorie Under 20 e Assoluta, mette a segno un incredibile filotto, 16 gare e 16 vittorie, per la classifica ben 1200 punti; la mamma Paola Beri (Cm Valsassina) vince la categoria Master F2, per lei 10 gare e 10 vittorie, 1000 punti per la classifica finale. Medaglia di bronzo, infine, per Carla Ticozzi nella categoria F3/4 con 252 punti.

Nella classifica di società vincono i romani della Winter Sc Subiaco con 23.870 punti, al secondo posto i friulani del SS Mladina con 11.198 punti, chiudono il podio i veneti dello Sc Orsago con 10.803 punti. Sfiorano il podio i lecchesi del Nordik Ski Valsassina che concludono al 5° posto con 9.399 punti. Nella classifica finale 14° posto per il Cm Valsassina con 3.185 punti, 24° posto per lo Sc Primaluna con 1.418 punti, in tutto hanno portato ben 95 società.

Tutti i vincitori della Coppa Italia e i lecchesi in classifica