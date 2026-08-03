Martina Brambilla e Michele Belluschi firmano la 50^ edizione della “Rampegada”

La Polisportiva Pagnona ha organizzato la gara di corsa in montagna in salita da Pagnona all’Alpe Campo

Gara valida anche per la terza e ultima prova del Campionato Provinciale Csi di corsa in montagna

PAGNONA – Domenica mattina, organizzata alla Polisportiva Pagnona, si è corsa la 50^ edizione della “Rampegada”, gara di corsa in montagna tutto in salita con partenza dalla piazza del municipio di Pagnona fino all’Alpe Campo. 10,5 km con 800 metri di dislivello positivo, 150 atleti al via, 116 al maschile, 34 al femminile, gara valida anche per la terza e ultima prova del Campionato Provinciale Csi di corsa in montagna (dalla categoria Juniores fino ai Veterani B).

Premiati i primi 10 maschile e femminile, primi tre uomini e donne di ogni categoria Csi, premi a estrazione per i presenti alle premiazioni. La pioggia non ha fermato la manifestazione: Michele Belluschi (Naviglio Running Team) con 49’19” e Martina Brambilla (Team Pasturo) con 58’35” firmano la 50^ edizione della gara che dal 2013 è anche Trofeo Andrea Zaccagni.

Niente record ma comunque buoni tempi nonostante il meteo, i record della gara restano quelli di Eros Redaelli nel 2017 con 47’18” e Martina Brambilla nel 2022 con 57’43”.

La top ten al femminile e maschile

Femminile

1^ Martina Brambilla 58’35” (Team Pasturo), 2^ Isabella Gandin 1h08’35” (Polisportiva Pagnona), 3^ Raffaella Colzani 1h09’33” (Marciacaratesi), 4^ Eleonora Gandin 1h10’22” (Polisportiva Pagnona), 5^ Sabina Fazzini 1h10’59” (Premana), 6^ Elisa Pellicioli 1h13’58” (Aido Artogne), 7^ Lorenza Schivalocchi 1h14’13” (Go-Mark Molteno), 8^ Alessia Bettiga 1h14’15” (Premana), 9^ Barbara Conti 1h14’54” (Polisportiva Pagnona), 10^ Barbara Invernizzi 1h15’03” (Atletica 42195 Blu Frida).

Maschile

1° Michele Belluschi 49’19” (Naviglio Running Team), 2° Luca Albini 50’30” (Missulteam Como), 3° Nicolò Vergottini 53’16” (Polisportiva Bellano), 4° Stefano Rasella 54’25” (Atletica Alto Lario), 5° Juri Marelli 55’02” (Team Pasturo), 6° Claudio Tagliaferri 56’25” (Polisportiva Pagnona), 7° Giovanni Gianola 56’26” (Premana), 8° Davide Dinosio 57’37” (B&rc Castglione D’Adda), 9° Valerio Tagliaferri 57’54” (Polisportiva Pagnona), 10° Emanuele Tarabini 57’57” (Gp Santi Nova Olonio).

Tutti i vincitori delle classifiche del Csi

Juniores- Giovanni Speziali 1h05’0 (Lieto Colle)

Seniores- Isabella Gandin 1h08’35” (Polisportiva Pagnona).

Seniores- Nicolò Vergottini 53”16 (Polisportiva Bellano).

Amatori A- Barbara Conti 1h14’54” (Polisportiva Pagnona).

Amatori A- Davide Dinosio 57’37” (B&rc Castiglione D’Adda)

Amatori B- Alessandra Pedrazzini 1h19’20” (Polisportiva Pagnona).

Amatori B- Claudio Tagliaferri 56’26 (Polisportiva Pagnona).

Veterani A- Francesca Duca 1h16’08” (Gs Csi Morbegno).

Veterani A- Ivan Mazzoleni Ferracini 1h02’26 (Polisportiva Pagnona).

Veterani B- Elisa Pellicioli 1h13’58” (Aido Artogne).

Veterani B- Carlo Damioli 1h11’12 (Atletica Cima).