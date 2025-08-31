Mattia Cagnoni e la Vent 50 trionfano alla 6 Giorni Internazionale di Enduro

Il giovane campione bergamasco completa la 99esima edizione della sfida più impegnativa al mondo

“Correre davanti al pubblico di casa con una moto italiana è stata un’esperienza davvero incredibile”

INTROBIO – Missione compiuta per Mattia Cagnoni. Il quindicenne di Piario (BG) ha portato a termine con successo la 99esima edizione della 6 Giorni Internazionale di Enduro, una delle prove più dure del motociclismo mondiale, in sella alla sua inseparabile Vent 50.

Sei giorni intensi, iniziati domenica 24 agosto a Bergamo e conclusi il 29 agosto con la spettacolare prova finale di motocross sul circuito di Covo, hanno messo a dura prova i 700 piloti provenienti da oltre 30 nazioni. Tra loro, Mattia, uno dei più giovani partecipanti, è riuscito con determinazione a completare questa vera e propria maratona motociclistica, considerata l’Olimpiade dell’enduro mondiale.

“Sono felicissimo di aver tagliato il traguardo – dichiara emozionato Mattia Cagnoni – La Vent 50 non mi ha mai tradito in questi sei giorni durissimi, anche durante le giornate di pioggia e fango intenso. Correre davanti al pubblico di casa con una moto italiana è stata un’esperienza davvero incredibile”.

Il giovane pilota del Motoclub Motorace Treviglio ha confermato ancora una volta l’eccezionale sintonia tra il suo talento e l’affidabilità tecnica della Vent 50. La stessa moto che gli ha permesso di conquistare il titolo di Campione Italiano Mini Enduro 2025 nella classe 50cc si è dimostrata un mezzo praticamente indistruttibile anche nella competizione enduristica più dura al mondo.

La prestazione di Mattia Cagnoni alla 6 Giorni rappresenta il miglior banco di prova e la più efficace testimonianza di eccellenza per Vent Moto. Portare a termine una competizione di sei giorni consecutivi, con prove speciali cronometrate, trasferimenti impegnativi e condizioni climatiche variabili, richiede una moto di affidabilità assoluta. La Vent 50 ha superato con brillantezza questa sfida estrema, confermando le qualità che l’hanno resa protagonista anche nel Campionato Italiano.

“Vedere Mattia tagliare il traguardo della 6 Giorni in sella alla nostra Vent 50 ci riempie di grande orgoglio – dichiara Quirino Tironi, COO di Vent Moto – Questa competizione rappresenta il banco di prova più severo per qualsiasi moto da enduro, e il fatto che un pilota così giovane sia riuscito a completarla senza alcun problema tecnico è la prova concreta dell’eccellenza del nostro prodotto“.

Il supporto tecnico e logistico di Andrea Comotti Moto si è rivelato fondamentale durante tutta la competizione, assicurando al giovane pilota bergamasco l’assistenza indispensabile per mantenere la Vent 50 sempre al massimo delle prestazioni.

Con questo straordinario traguardo, Mattia Cagnoni si conferma uno dei talenti più promettenti dell’enduro italiano. Il suo risultato finale ha superato di gran lunga le aspettative iniziali: miglior classificato nella classe 50cc, il più giovane in graduatoria, 73° nella categoria C1 e 179° assoluto su oltre 500 piloti iscritti ai Club.

La perfetta combinazione tra il suo talento di guida e l’affidabilità della Vent 50 costituisce una solida base per affrontare con successo le prossime sfide nel mondo dell’enduro.