Meeting di Cortenova di corsa campestre, la rappresentativa Como/Lecco chiude al 3° posto

Vince la rappresentativa di Bergamo, Milano solo al 2° posto dopo nove vittorie di fila
Nel Campionato Regionale Assoluto del cross corto, i lecchesi Nicole Acerboni e Francesco Gianola si prendono l’argento
CORTENOVA – Lo scorso fine settimana 28^ edizione del Meeting giovanile di corsa campestre organizzato dal Cs Cortenova: al via 14 rappresentative (5 atleti per ogni anno di nascita con i migliori tre risultati a portare punti), 495 atleti dai Ragazzi fino ai Cadetti. A Cortenova ha vinto la rappresentativa di Bergamo con 967 punti, al secondo posto Milano con 935 punti (dopo 9 vittorie di fila e 14 in totale), bene la rappresentativa Como/Lecco capace di chiudere al 3° posto con 872 punti. La classifica vede al 4° posto Sondrio con 842 punti, al 5° posto Trentino con 802 punti, al 6° posto Torino con 801 punti, al 7° posto Brescia con 730 punti, all’8° posto Varese con 666 punti, al 9° posto Genova con 565 punti, al 10° posto Ticino con 338 punti, all’11° posto Valsassina con 328 punti, al 12° posto Pavia con 177 punti, al 13° posto Savona con 154 punti, al 14° posto Cremona con 58 punti.
Due podi per i nostri, al 2° posto Filippo Gardiman nella categoria Ragazzi 2013, Arianna Novati 3^ nella categoria Ragazze 2013. Fuori punteggio nella categoria Esordienti 10, vincono entrambi gli atleti di Sondrio, al femminile Martina Gosatti (ADM Ponte in Valtellina) e al maschile Liam Zampatti (Atletica Alta Valtellina).
Gran belle gare nel Campionato Regionale Assoluto di cross corto, al femminile vince Martina Ghisalberti (Atletica Valle Brembana), bene la lecchese Nicole Acerboni (Bracco Atletica) seconda classificata; al maschile vince Lorenzo Ferraro (Cus Insubria Varese Como), gran bella gara del valsassinese di Premana Francesco Gianola capace di chiudere al 2° posto.
Premiate tutte le Rappresentative, i primi 6 dagli Esordienti fino agli Assoluti, premiati i primi tre della categoria Allieve/i.
I risultati dei primi 10 Esordienti e Allievi/e e il Campionato Regionale Assoluto
- Esordienti f/m
1^ Martina Gosatti (ADM Ponte in Valtellina), 2^ Camilla Gandi (Atletica Valle Brembana), 3^ Nadia Russo (Atletica Mariano Comense), 4^ Lisa Valpoilini (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 5^ Morena Mosconi (Atletica Alta Valtellina), 6^ Cristina Gianola (Premana), 7^ Martina Bona (Atletica 87 Oggiono), 8^ Giulia Repele (Gs Bernatese), 9^ Alice Loshi (Atletica Alto Lario), 10^ Lara Colombo (Cs Cortenova).
1° Liam Zampatti (Atletica Alta Valtellina), 2° Paolo Venturini (Atletica Tradate), 3° Jacopo (ADM Ponte In Valtellina), 4° Riccardo Ferraris (Atletica La Torre), 5° Gabriele Melesi (Team Pasturo), 6° Luca Casartelli (Atletica Mariano Comense), 7° Alessandro Navetta (SS Trionfo Ligure), 8° Luca Scola (Team Pasturo), 9° Diego Formenti (Merate Atletica Promoline), 10° Dante Dell’Oca (Gp Santi Nuova Olonio).
- Allieve/i
1^ Letizia Lusetti (Atletica Leonessa), 2^ Caterina Vavassori (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 3^ Sofia Piazza (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 4^ Alessia Simonelli (Atletica Alta Valtellina), 5° Gaia Lucenti (Atletica Gavirate), 6^ Gloria Della Giovanna (Atletica Leonessa), 7^ Isabella Mafezzoni (Atletica Rodengo Saiano), 8^ Elisa Angelica Orlandi (Atletica Casazza), 9^ Carlotta Rosa Foppa (Ag Comense), 10^ Margherita Giudici (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).
1° Matteo Franciosi (Atletica Gavirate), 2° Enea Ezio Rapisardi (Cus Insubria Varese Como), 3° Nicolò Picceni (As Lanzada), 4° Nicola Bonara (Nuova Atletica Fanfulla Lodigiani), 5° Michele Ghigginti (Nuova Atletica Fanfulla Lodigianaa), 6° Riccardo Andor Longoni (Team Pasturo), 7° Lorenzo Guido (Team Pasturo), 8° Leonardo Maselli (Propatria Milano), 9° Federico Ponti (La Fenice), 10° Leonardo Maggi (La Fenice).
- Assoluti f/m
1° Martina Ghisalberti (Atletica Valle Brembana), 2^ Nicole Acerboni (Bracco Atletica), 3^ Deborah Oberle (Cus Insubria Varese Como), 4^ Claudia Locatelli (Atletica Valle Brembana), 5^ Letizia Lusetti (Atletica Leonessa), 6^ Alice Cortesi (G. Alpinistico Vertovese), 7^ Francesca Gumier (Cus Insubria Varese Como), 8^ Caterina Vavassori (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 9^ Camilla Valsecchi (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 10^ Anna Castellani (Gs Atletica Rezzato).
1° Lorenzo Ferrari (Cus Insubria Varese Como), 2° Francesco Gianola (Premana), 3° Leonardo Vanini (Cus Insubria Varese Como), 4° Omar Cattaneo (G. Alpinistico Vertovese), 5° Mattia Adamoli (Atletica Valle Brembana), 6° Daniel Jeremy Allen (Atletica Centro Torri Pavia), 7° Giacomo Valotti (Atletica Rodengo Saiano), 8° Federico Orlandi (Tema Pasturo), 9° Davide Meli (G. Alpinistico Vertovese), 10° Giovanni Steffanoni (Cus Insubria Varese Como).
Tutti i vincitori del meeting e gli atleti delle rappresentative Como/Lecco e Valsassina
- Ragazze/i 2014
1^ Giulia Polonioli (Brescia), 12^ Sophie Sala (Como/Lecco), 16^ Anna Rigamonti (Como/Lecco), 26^ Mia Colombo (Como/Lecco), 33^ Lucia Rusconi (Como/Lecco), 35^ Bianca Comi (Valsassina), 37^ Noemi Saccaro (Valsassina), 43^ Enola Ripamonti (Como/Lecco), 45^ Samanta Reolon (Valsassina), 46^ Rebecca Stilo (Valsassina), 52^ Eleonora Spoto (Valsassina).
1° Gabriele Romegialli (Sondrio), 4° Marcello Saini (Como/Lecco), 5° Nicolò Mandelli (Como/Lecco), 9° Simone Bergamini (Como/Lecco), 18° Nicholas Giudici (Valsassina), 19° Leonardo Milani (Como/Lecco), 24° Gabriele Verga (Como/Lecco), 29° Simone Campaniello (Valsassina), 37° Filippo Tescione (Valsassina), 38° Sebastiano Meroni (Valsassina).
- Ragazze/i 2013
1^ Serena Xodo (Milano), 3^ Arianna Novati (Como/Lecco), 11^ Giorgia Benzoni (Como/Lecco), 12^ Anita Cunego (Como/Lecco), 15^ Giulia Straniero (Como/Lecco), 26^ Alessia Mosca (Valsassina), 29^ Isabel Verzotti (Como/Lecco), 32^ Elisa Erma (Valsassina), 38^ Marta Amadini (Valsassina), 46^ Amelia Ronchetti (Valsassina), 48^ Giorgia Cosenza (Valsassina).
1° Pietro Gosatti (Sondrio), 2° Filippo Gardiman (Como/Lecco), 27° Francesco Gianola (Como/Lecco), 33° Gianmarco Tavecchio (Valsassina), 34° Diego Zagara (Valsassina), 37° Tomas Santiago Pagani (Como/Lecco), 40° Filippo Di Monda (Como/Lecco), 43° Samuele Mouloud (Valsassina, 44° Denis Pomoni Valsassina), 52° Giacomo Sirca (Como/Lecco), 55° Karol Jofez Crea (Valsassina).
- Cadette/i 2012
1^ Aya Khattab (Sondrio), 13^ Anna Camagni (Como/Lecco), 21^ Greta Lucia Castelnuovo (Como/Lecco), 23^ Domitilla Agostini (Como/Lecco), 24^ Alice Chicco (Como/Lecco), 23^ Diletta Fazzini (Como/Lecco), 39^ Veronica Rossini (Valsassina), 48^ Alessia Innaccone (Valsassina), 49^ Margherita Spadari (Valsassina), 52^ Chiara Arrigoni (Valsassina), 53^ Carlotta Combi (Valsassina).
1° Lorenzo Macchi (Varese), 5° Davide Spreafico (Como/Lecco), 7° Mirco Pellizzaro (Como/Lecco), 12° Diego Stradiotto (Como/Lecco), 25° Malick Ouobon Taglini (Como/Lecco), 36° Claudio Tagliaferri (Como/Lecco), 40° Edoardo Cattaneo (Valsassina), 41° Tommaso De Rosa (Valsassina), 45° Leonardo Bonfanti (Valsassina), 46° Federico Pagani (Valsassina), 52° Nicolò Fortel (Valsassina).
- Cadette/i 2011
1^ Elisa Oddone (Genova), 5^ Giada Ballabio (Como/Lecco), 24^ Alessia Colombo (Como/Lecco), 36^ Letizia Tarabini (Como/Lecco), 37^ Martina Ragni (Como/Lecco), 43^ Chiara Panzeri (Valsassina), 44^ Maddalena Longoni (Valsassina), 46^ Ingrid Compagnoni (Valsassina), 47^ Lucrezia Battistessa (Como/Lecco), 52^ Sara Lambrughi (Valsassian).
1° Giulio Zecca (Sondrio), 8° Rayane Matrane (Como/Lecco), 17° Pietro Bazzarelli (Como/Lecco), 19° Carlo Introzzi (Como/Lecco), 23° Daniel Cestone (Valsassina), 29° Luca Tunesi (Como/Lecco), 30° Filippo Mandelli (Como/Lecco), 35° Pietro Sirca (Valsassina), 39° Tristan Lamperti (Valsassina), 53° Federico Terruzzi (Valsassina).