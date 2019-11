Corsa campestre. Michele Fontana convocato agli Europei

Fontana e l’azzurro, un colore che non passa mai di moda

Da Roma le convocazioni per gli euro cross di Lisbona

LECCO- A soli tre giorni dalla seconda prova indicativa per la formazione della squadra azzurra che parteciperà i campionati europei di corsa campestre in programma a Lisbona l’8 dicembre, ecco che nella giornata di ieri, sul sito nazionale della Fidal, sono stati pubblicati i nomi dei 36 atleti convocati.

Buone notizie per i lecchesi che vedono il valsassinese Michele Fontana vestire la sua ennesima maglia azzurra, ma questa volta ha un sapore speciale. Il rappresentante del Cs Aeronautica Militare l’aveva vestita in parecchie occasioni nella sua prima parte di carriera, ma dopo l’intervento ad entrambi i piedi per la rimozione di uno sperone osseo col primo intervento a settembre 2015 e il secondo a gennaio 2016, ha dovuto affrontare una ripresa problematica, col cambio di allenatore e tre anni tra alti e bassi. La gioia della nuova maglia azzurra nel 2017, sempre agli europei, ma poi poche soddisfazioni.

Ora, col nuovo cambio di allenatore, il morale è di nuovo alle stelle e i primi risultati iniziano a far sorridere atleta e tifosi. Alla prima prova di selezione di Trieste il 4° posto, ma è grazie alla vittoria a Osimo che si è guadagnato nuovamente la fiducia dello staff azzurro che l’ha inserito nella formazione Assoluta che difenderà il bronzo continentale della scorsa stagione. Assieme a lui i due fratelli Crippa, Yeman e Neka, Giuseppe Gerratana e Said El Otmani.

Ci si aspettava anche la presenza dell’altro mezzofondista lecchese Ahmed El Mazouri, visto il bronzo della prima prova e il 12° posto domenica scorsa del cross internazionale di Tilburg, ma nell’elenco il finanziere di Brivio non figura e, sentito telefonicamente, dice di avere un problemino al tendine del piede destro e preferisce non rischiare.

Anche Mattia Padovani ambiva alla maglia azzurra per la staffetta mista e dopo il successo della prima prova era atteso a una verifica nella seconda, dove purtroppo è giunto solo 3° e, visto che gli atleti convocati sono solo due, come lui stesso conferma “dopo Osimo sinceramente avevo già smesso di pensarci, aspettavo che uscissero le convocazioni ma purtroppo la mia vittoria alla prima prova è servita a poco, anzi… a nulla”.

Diverso invece l’umore di Michele Fontana

“Domenica è stata una vittoria liberatoria, questa maglia è l’obiettivo e il sogno di ogni atleta. Spero e voglio onorarla al meglio, è difficile fare calcoli, so di essere in ottima forma e ho finalizzato al meglio questo obiettivo. Spero di riuscire ad arrivare il più possibile a ridosso del terzo italiano, magari per portare punti alla squadra o, nella peggiore delle ipotesi, per toglierne alle altre. Sarà emozionante ma vorrei provare a fare una gara da protagonista sempre considerando il mio valore e i valori in campo molto alti, ma sicuramente non vado per fare una gara anonima. L’obiettivo principale per me è contribuire a fare un piazzamento solido come squadra”.

Non possiamo che augurare che il suo desiderio si possa avverare faremo il tifo per lui e per i colori azzurri con un occhio particolare anche alla compagna Valeria Roffino a sua volta selezionata e che ormai possiamo considerare valsassinese di adozione visto che spesso, quando viene a far visita ai suoceri a Pasturo, la troviamo in valle impegnata nei suoi allenamenti.