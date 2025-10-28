Mini Vanoni. Il premanese Francesco Gianola (Allievi) vince a Morbegno

Da sottolineare anche il bronzo di Mirco Pellizzaro (Cs Cortenova) nella categoria Ragazzi

48^ edizione della storica corsa e 6^ prova della Coppa Lombardia di corsa in montagna giovanile: 30 società al via con 432 atleti

MORBEGNO (SO) – Domenica mattina, organizzata dal Gs Csi Morbegno, si è svolta la 48^ edizione del Mini Vanoni, gara di corsa in montagna giovanile valida per la 6^ tappa della Coppa Lombardia, dagli Esordienti 10 fino agli Allievi. Ben 432 atleti al via appartenenti a 30 società. Presenti in forza anche i lecchesi: Premana con 25 atleti, 18 per il Cs Cortenova, 6 per il Team Pasturo e un atleta per l’Atletica 87 Oggiono

Due risultati di spicco per i lecchesi: Francesco Gianola (Premana) vice campione mondiale di corsa in montagna, vince la categoria degli Allievi con 9’12” lasciando a 26” l’azzurrino Filippo Bertazzini (Polisportiva Albosaggia) con 9’38”, a chiudere il podio Alex Vavassori (Gp Valchiavenna) con 9’42”.

Da sottolineare anche il bronzo di Mirco Pellizzaro (Cs Cortenova) nella categoria Ragazzi con 5’49”, a vincere è stato il padrone di casa Leonardo Tarca (Gs Csi Morbegno) con 5’40”, argento per Pietro Gosatti (Gs Csi Tirano) con 5’42”.

Il Trofeo “Monsignor Daniele Am Battaglion Morbegno” triennale non consecutivo (Esordienti/Ragazzi/Cadetti/Allievi f/m) va ai padroni di casa del Gs Csi Morbegno con 1.956 punti, al secondo posto la Polisportiva Albosaggia con 1793 punti, bronzo all’Atletica Valle Brembana con 1.123 punti. Premana 8° posto con 796 punti, Cs Cortenova 9° con 593 punti, Team Pasturo 20° con 158 punti, Asd Atletica 87 Oggiono 28° con 36 punti.

Nella Coppa Lombardia (Ragazzi/Cadetti/Allievi f/m) la 6^ e ultima prova va alla Polisportiva Albosaggia con 437 punti, distanziata di soli 7 punti al 2° posto l’Atletica Valle Brembana con 430 punti, al 3° posto il Gs Csi Morbegno con 308 punti. Sfiorano il podio i valsassinesi, 4° posto del Cs Cortenova con 226 punti, 5° posto Premana con 193 punti, 16° posto del Team Pasturo con 53 punti, 21° posto Asd Atletica 87 Oggiono con 21 punti.

La premiazione della Coppa Lombardia, individuale e di società, è in programma sabato 15 novembre a Lecco alle 15 presso la Camera del Commercio.

