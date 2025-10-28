Mini Vanoni. Il premanese Francesco Gianola (Allievi) vince a Morbegno

Da sottolineare anche il bronzo di Mirco Pellizzaro (Cs Cortenova) nella categoria Ragazzi
48^ edizione della storica corsa e 6^ prova della Coppa Lombardia di corsa in montagna giovanile: 30 società al via con 432 atleti
MORBEGNO (SO) – Domenica mattina, organizzata dal Gs Csi Morbegno, si è svolta la 48^ edizione del Mini Vanoni, gara di corsa in montagna giovanile valida per la 6^ tappa della Coppa Lombardia, dagli Esordienti 10 fino agli Allievi. Ben 432 atleti al via appartenenti a 30 società. Presenti in forza anche i lecchesi: Premana con 25 atleti, 18 per il Cs Cortenova, 6 per il Team Pasturo e un atleta per l’Atletica 87 Oggiono
Due risultati di spicco per i lecchesi: Francesco Gianola (Premana) vice campione mondiale di corsa in montagna, vince la categoria degli Allievi con 9’12” lasciando a 26” l’azzurrino Filippo Bertazzini (Polisportiva Albosaggia) con 9’38”, a chiudere il podio Alex Vavassori (Gp Valchiavenna) con 9’42”.
Da sottolineare anche il bronzo di Mirco Pellizzaro (Cs Cortenova) nella categoria Ragazzi con 5’49”, a vincere è stato il padrone di casa Leonardo Tarca (Gs Csi Morbegno) con 5’40”, argento per Pietro Gosatti (Gs Csi Tirano) con 5’42”.
Il Trofeo “Monsignor Daniele Am Battaglion Morbegno” triennale non consecutivo (Esordienti/Ragazzi/Cadetti/Allievi f/m) va ai padroni di casa del Gs Csi Morbegno con 1.956 punti, al secondo posto la Polisportiva Albosaggia con 1793 punti, bronzo all’Atletica Valle Brembana con 1.123 punti. Premana 8° posto con 796 punti, Cs Cortenova 9° con 593 punti, Team Pasturo 20° con 158 punti, Asd Atletica 87 Oggiono 28° con 36 punti.
Nella Coppa Lombardia (Ragazzi/Cadetti/Allievi f/m) la 6^ e ultima prova va alla Polisportiva Albosaggia con 437 punti, distanziata di soli 7 punti al 2° posto l’Atletica Valle Brembana con 430 punti, al 3° posto il Gs Csi Morbegno con 308 punti. Sfiorano il podio i valsassinesi, 4° posto del Cs Cortenova con 226 punti, 5° posto Premana con 193 punti, 16° posto del Team Pasturo con 53 punti, 21° posto Asd Atletica 87 Oggiono con 21 punti.
La premiazione della Coppa Lombardia, individuale e di società, è in programma sabato 15 novembre a Lecco alle 15 presso la Camera del Commercio.
Tutti i vincitori della gara di Morbegno e tutti i lecchesi
- Esordienti m/f
1^ Martina Gosatti (Gs Csi Tirano), 11^ Maria Baruffaldi (Premana), 16^ Giulia Spreafico (Team Pasturo), 33^ Letizia Pomoni (Premana), 50^ Agnese Spano (Cs Cortenova), 58^ Amelia Buzzoni (Team Pasturo), 62^ Rebecca Tagliaferri (Premana).
1° Gabriele Romegialli (Gs Csi Morbegno), 10° Paolo Tagliaferri (Premana), 29° Michele Magni (Cs Cortenova), 42° Francesco Gianola (Cs Cortenova), 54° Luca Scola (Team Pasturo), 64° Pietro Combi (Cs Cortenova).
- Ragazze/i
1^ Aya Khattab (Polisportiva Albosaggia), 10^ Domitilla Agostini (Asd Atletica 87 Oggiono), 13^ Chiara Arrigoni (Cs Cortenova), 16^ Greta Tagliaferri (Premana), 17^ Diletta Fazzini (Premana), 22^ Matilde Spano (Cs Cortenova), 30^ Mariachiara Combi (Cs Cortenova), 33^ Chiara Gianola (Premana), 50^ Ester Bertoldini (Premana), 51^ Ginevra Battaglia (Premana), 59^ Elisa Gianola (Premana).
1° Leonardo Tarca (Gs Csi Morbegno), 3° Mirco Pellizzaro (Cs Cortenova), 11° Leonardo Rizzi (Premana), 22° Fabrizio Pomoni (Premana), 24° Denis Pomoni (Premana), 27° Francesco Bellati (Premana), 32° Francesco Gianola (Premana), 59° Davide Benedetti (Cs Cortenova), 60° Michele Battaglia (Premana), 76° Matteo Codega (Premana).
- Cadette/i
1^ Alessia Simonelli (Atletica Alta Valtellina), 19^ Chiara Magni (Cs Cortenova), 24^ Nina Gianola (Premana).
1° Marco Previsdomini (Polisportiva Albosaggia), 5° Nicola Spano (Cs Cortenova), 9° Rayane Matrane (Cs Cortenova), 10° Oscar Gianola (Premana), 25° Matteo Orlandi (Team Pasturo), 27° Andrea Malugani (Cs Cortenova), 32° Federico Pellizzaro (Cs Cortenova), 53° Riccardo Fazzini (Premana).
- Allieve/i
1^ Alyssa Brizio (Asd Caddese), 4^ Serena Mascheri (Cs Cortenova), 5^ Caterina Ciacci (Cs Cortenova), 10^ Aruianna Buzzoni (Cs Cortenova), 11^ Alessia Ruzza (Cs Cortenova), 15^ Serena Gianola (Premana), 16^ Laura Locatelli (Premana).
1° Francesco Gianola (Premana), 6° Leonardo Milesi (Team Pasturo), 12° Andrea Colombo (Team Pasturo), 16° Marco Fazzini (Premana), 27° Rudi Gianola (Premana).