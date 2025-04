MTB. Vam Race trionfa a Dazio con tre vittorie di categoria

Successi per i bikers della Vam Race nella Colmen Cup

DAZIO – Grande giornata per i bikers della Vam Race di Moggio, che si sono distinti nella gara di cross country della Colmen Cup, valida come seconda prova del circuito Acsi Como-Lecco del Master Cicli Pozzi di mountain bike.

L’evento ha visto una partecipazione significativa di atleti, attratti da un tracciato tecnico e stimolante, molto apprezzato dai concorrenti. I colori della Vam Race hanno brillato non solo nella classifica assoluta, con Stefano Bonacina, Andrea Bonacina e Ivan Testa che hanno chiuso rispettivamente al quarto, quinto e sesto posto, ma anche nelle categorie di appartenenza.

Andrea Bonacina ha conquistato il primo posto tra i Senior 2, seguito dall’ottavo posto di Daniele Zani. Stefano Bonacina ha trionfato tra i Veterani 1, con Marco Guerriero che ha chiuso al sesto posto. Infine, Ivan Testa si è imposto tra i Gentlemen 1, confermando la forza della squadra.

La presidentessa Michela Alegi ha espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti, sottolineando l’impegno e la dedizione degli atleti, che continuano a portare in alto il nome della Vam Race. Questo tris di successi rappresenta un importante passo avanti nel percorso della squadra, che si prepara ora per le prossime competizioni.