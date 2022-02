Nemmeno la neve ferma il Team Pasturo, allenamento “speciale” a Prà Bastèr

Prima la pulizia dell’anello di corsa sterrato e di quello asfaltato

Poi di nuovo in pista per gli allenamenti in vista delle prossime manifestazioni

INTROBIO – Nemmeno la neve caduta copiosa nei giorni scorsi ha fermato gli atleti del Team Pasturo che, puntuali, si sono presentati su una pista di Prà Bastèr a Introbio ricoperta da un candido manto. I prati e la pista sono campo di allenamento invernale di degli atleti di diverse società locali e in particolar modo del Team Pasturo.

Lunedì pomeriggio un allenamento sotto i primi fiocchi, martedì tutti all’opera per pulire l’anello sterrato e quello asfaltato e ieri, mercoledì, dopo una bella particolare foto, di nuovo in pista per allenamenti in vista delle prossime manifestazioni; pima fra tutte la gara regionale Csi in programma a Villaguardia domenica 20 a cui seguirà la seconda prova a Nuova Olonio domenica 27.