Nordik Ski Valsassina in festa con la tradizionale cena alpina

Al centro polifunzionale di Bindo si sono riuniti atleti, dirigenti, sponsor, genitori e simpatizzanti

Antonio Pasquini, sindaco di Casargo, ha annunciato per la prossima stagione una nuova pista di sci nordico a Giumello

CORTENOVA – Tradizionale momento conviviale, sabato sera, per il Nordik Ski Valsassina con la cena di atleti, allenatori, genitori, sponsor e simpatizzanti, organizzata dagli Alpini di Primaluna che hanno preparato la cena alpina. Un ringraziamento alle mamme degli atleti che hanno preparato un delizioso buffet e i dolci, mentre l’Associazione di San Biagio e il Comune di Cortenova hanno messo a disposizione il Centro Polifunzionale.

Dopo la cena, tutti gli atleti si sono seduti davanti al palco e hanno visto i filmati delle gare di sci, rimanendo entusiasti per le immagini della stagione 2024/2025 dello sci nordico e dello ski roll. Successivamente Antonio Pasquini, sindaco di Casargo, ha dato una bella notizia: nella nuova stagione invernale ci sarà una nuova pista di sci nordico a Giumello e probabilmente non sarà l’unica sorpresa. La società sportiva ha anche ringraziamento gli sponsor senza i quali non sarebbe stato possibile tutto ciò.

Carla Ticozzi, allenatrice del gruppo, ha parlato delle prossime gare di ski roll, prima all’autodromo di Monza, successivamente le gare a Trieste e Maranello: “Adesso proseguono gli allenamenti sulla pista di Introbio “Pra Baster” e sulla ciclabile di Primaluna vicino ai campi da tennis. Siamo cresciuti come numeri, meno male che mia figlia Angelica, maestra e allenatrice STF come me, mi dà una mano seguendo il gruppo dei grandi, mentre io seguo i più piccoli”.