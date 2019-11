Parte a Pasturo il campionato provinciale Csi di corsa campestre

Domenica il trofeo Ambrogio Aliprandi di corsa campestre.

PASTURO- Col Team Pasturo in regia domenica mattina sul rodato percorso di Prato Buscante, parte il campionato provinciale griffato dal Centro Sportivo Italiano di corsa campestre abbinato per la X^ volta al centro Commerciale Meridiana, la prova di apertura del campionato che si articola su quattro giornate è valida anche come prima giornata del campionato provinciale di Gran Combinata abbinato al trofeo Sport Specialist giunto alla 3^ sponsorizzazione.

Inizio gare alle 9.30.

Nella passata edizione erano stati poco meno di 700 i partecipanti alla prova di esordio sui prati valsassinesi e anche quest’anno si aspetta un bel numero di partecipanti con l’organizzazione chiamata ad uno sforzo organizzativo non indifferente, sono previsti premi per tutti i partecipanti con coppe ai primi tre classificati sino alla categoria Allievi e con una confezione di formaggi per il podio di tutte le altre categorie.

IL primo sparo con la categoria Esordienti femminile al via sulla distanza di 800m sarà dato dai giudici alle 9.30, mentre per vedere in gara gli Assoluti maschili con tutte le categorie che vanno dagli Juniores sino ai Veterani B si dovrà attendere le altre le altre 10 gare in programma e si andrà dopo le 11,30.

Con lo sguardo al cielo si spera in una bella giornata.

Preoccupano le previsioni meteo che danno una settimana alquanto perturbata e anche nella giornata di domenica sono attesi dei piovaschi a dare gli ingredienti giusti per una corsa campestre, fango e fatica che saranno ripagati al termine da un abbondante ristoro e per chi volesse anche pranzare a diposizione c’è l’agriturismo Prato Buscante e nello spazio Valsassina i soci de Pastur prepareranno panini , patatine e bibite.

Premiazioni con coppe alle prime 5 società.

Il Team Pasturo mette in palio il trofeo Ambrogio Aliprandi alla memoria giunto alla 4^ edizione che verrà aggiudicato alla società provinciale col punteggio più alto, verranno premiate le prime cinque società del campionato provinciale mentre individualmente saranno premiati con coppe o premi in natura i primi tre atleti classificarti di ogni categoria, ben 22 partendo dai Cuccioli per finire con i Veterani B.

SI va da una distanza di 400m per la categoria Cuccioli per finire con i 4800m dell’ultima gara maschile che comprenderà gli atleti dalla Juniores sino ai Veterani B.