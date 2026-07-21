Pasturo-Alpe Coa: vincono Luca Lafranconi e Martina Brambilla

Domenica, organizzata dal Team Pasturo, la gara di corsa in montagna
Quasi 100 atleti al via nella classifica competitiva, 22 nella camminata libera
PASTURO – Domenica scorsa, organizzata dal Team Pasturo in occasione della festa dell’Alpe Coa, si è svolta la 9^ edizione della gara di corsa in montagna Pasturo-Alpe Coa, valida anche della 2^ prova del Campionato Provinciale Csi di corsa in montagna.
3,7 km per 670 metri di dislivello positivo, presenti 75 atleti al maschile, 17 al femminile nella gara competitiva, 22 nella camminata libera. Vince ancora Luca Lafranconi (Falchi Lecco) con 27’00”, al secondo posto Gabriele Scaioli (Team Pasturo) con 27’56”, chiude il podio Juri Marelli (Team Pasturo) con 30’35”.
Al femminile vince ancora Martina Brambilla (Team Pasturo) con 32’36”, al secondo posto Barbara Sangalli (Premana) con 35’17”, terza Aurora Invernizzi (Team Pasturo) con 36’13”.
La top ten
Femminile: 4^ Raffaella Colzani 38’23” (Marciacaratesi), 5^ Barbara Conti 39’01” (Polisportiva Pagnona), 6^ Elena Caliò 40’04” (Team Pasturo), 7^ Patrizia Pigazzi 40’36” (Team Pasturo), 8^ Alessandra Pedrazzini 41’34” (Polisportiva Pagnona), 9^ Veronica Bolgè 44’16” (Team Pasturo), 10^ Donatella Rota 45’30” (Polisportiva Pagnona).
Maschile: 4° Daniele Corti 30’46” (Atletica 87 Oggiono), 5° Federico Orlandi 30’56” (Team Pasturo), 6° Lorenzo Guido 30’56” (Team Pasturo), 7° Simone Adamoli 31’14” (Team Pasturo), 8° Luca Spandri 31’22” (Libero), 9° Claudio Tagliaferri 31’29” (Polisportiva Pagnona), 10° Gianni Codega 33’05” (Cs Cortenova).
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