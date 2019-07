Pasturo Alpe Coa: vincono Trincavelli e Beri in bici, Bonanomi e Tagliaferri a piedi

Pasturo Alpe Coa, festa di sport e solidarietà

Podismo e mountain Bike, in 158 per il classico appuntamento estivo

PASTURO – Si sono radunati davanti al bar Grigna a Pasturo i 122 podisti, mentre i 36 biker si sono dati appuntamento al bar la Rocca a Baiedo. Partenza alle 9 in simultanea per le due corse che, su percorsi differenti, hanno tagliato lo stesso traguardo all’Alpe Coa dopo 600 metri di dislivello positivo, con 3,5 Km percorsi per i podisti e 7 per i ciclisti.

Davide Trincavelli e Paola Beri in sella alle due ruote primi al traguardo.

Si ripete il copione con Davide Trincavelli dell’Osa Valmadrera e Paola Beri del Nordik Ski a tagliare vittoriosi il traguardo e ad aggiudicarsi il trofeo De Martini. Al maschile Davide con 29’44” piega la resistenza di Lorenzo Vittori del Premana che sale in 30’06” con Giuseppe Mascheri a completare il podio in 30’32”. Al femminile Paola sale in 38’16” e precede Alla Kuznietsova che arriva in 43’55” ed Elisabetta Amici salita in 46’18”.

Paolo Bonanomi e Elena Tagliaferri svettano su tutti tra i podisti

La corsa podistica dedicata a Carlo Aliprandi, vede al maschile il successo del falco Paolo Bonanomi che sale in 27’50” e precede Simone Paredi dell’Atl Pidaggia salito in 29’03” e l’altro Falco Marco Lanfranconi che completa l’ascesa in 30’06”.

Al femminile la vittoria sorride alla rappresentante della Pol Pagnona Elena Tagliaferri salita in 34’12” e che precede Chiara Fumagalli dei Bocia di Verano salita in 35’30 e la capitana della formazione di casa Debora Benedetti che chiude il podio con 36’11”.

Team Pasturo e Soci del Pastur in regia, Falchi Lecco protagonisti di solidarietà.

La manifestazione competitiva con classifica e rilevamento dei tempi e non competitiva, libera senza rilevazione del tempo, è stata organizzata dal Team Pasturo e dai Soci de Pastur, che hanno organizzato all’arrivo il ristoro finale. Protagonisti il gruppo dei Falchi Lecco che, oltre ad aver lasciato l’impronta nelle classifiche delle gare, ha anche accompagnato il gruppo dei ragazzi diversamente abili dell’associazione “La Goccia” di Lecco.

Premiazioni finali e festa con polenta taragna e salsicce.

Prime cinque donne e primi dieci uomini a salire sul palco per le premiazioni con premi in natura offerti dai commercianti di Pasturo e con materiale tecnico offerto da df Spot Specialist sponsor tecnico della manifestazione. Premiati con medaglia i giovanissimi e un premio speciale al più giovane e al meno giovane in gara, Matteo Orlandi (2010) e Giuseppe Boschi (1935).

Top ten di giornata: