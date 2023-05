Pasturo-Brioschi VK2, parte sabato il primo Vam Vertical Challenge

Torna la scalata al Grignone “tutt d’un fià”: 7,5km e 1.800 metri di dislivello positivo

La seconda prova, K2 Valtellina Extreme Vertical Race, andrà in scena il 24 giugno

PASTURO – Pasturo Brioschi VK2, sabato 27 maggio torna la scalata al Grignone “tutt d’un fià”, come amano definirla i “local”. Le iscrizioni sono ancora aperte sino a giovedì, ma gli indecisi dell’ultima ora avranno la possibilità di dare la propria adesione anche nel pre gara. Importante ricordare che la kermesse only up griffata Team Pasturo sarà tappa d’apertura del Vam Vertical Challenge.

La gara

Il format sarà quello rodato e promosso sul campo nelle precedenti 5 edizioni con start in linea dal centro di Pasturo e arrivo alla porta del Rifugio Brioschi, in vetta alla Grigna Settentrionale. Una sparata da 7,5km e 1800 di dislivello positivo che sa mettere alla prova le gambe anche dello scalatore più allenato. Le migliori performance appartengono al campione di skialp Michele Boscacci 1h11’05” e alla verticalista Camilla Magliano 1h26’07”. Record di tutto riguardo, ma non certo imbattibili.

Performance e premi

Da non dimenticare che, oltre al premio di 100 euro per chi riuscirà a battere le attuali migliori prestazioni cronometriche, il comitato organizzatore ha introdotto un riconoscimento economico per i primi 3 classificati maschile e femminili (€ 150, € 100, € 75). Non solo, per tenere viva la sfida sino alla fine, è previsto un ulteriore premio in ricordo di Gabriele Orlandi Arrigoni per chi siglerà il migliore tempo dal Pialeral al Rifugio Brioschi 1000mt D+ in poco meno di 3km. Nel post race, per tutti, festa grande all’ex Rifugio Tedeschi al Pialeral.

Il circuito

Archiviata la Pasturo-Rifugio Brioschi VK2, La seconda prova, K2 Valtellina Extreme Vertical Race, andrà in scena il 24 giugno (www.k2valtellina.it). Gran finale sempre in Valtellina, sabato 2 settembre, con la neonata Valgerola Vertical proposta a Rasura (www.rosettaskyrace.it).

Per chi fosse interessato le iscrizioni per il Challenge, iscrivendosi alla Pasturo-Rifugio Brioschi VK2, si potrà aderire ad un prezzo agevolato di 75 € al posto di 85 € a tutte le tre prove. Per maggiori informazioni: www.teampasturo.it.