Pasturo. Trincavelli e Beretta vincono il 9° memorial Riva-Girani

Successo per la staffetta df Sport Specialist

Tutto il ricavato dell’evento sarà devoluto in beneficenza

PASTURO – Una macchina organizzativa affiatata, la passione per lo sport e un clima di amicizia in un ambiente montano che inizia a colorarsi d’autunno hanno caratterizzato la 9^ Staffetta Bike+Running – Memorial Ermanno Riva e Piero Girani, organizzata da DF Sport Specialist.

La partecipazione all’evento, con partenza da Pasturo e arrivo al Bivacco Riva-Girani (località Comolli), registra di anno in anno numeri sempre maggiori: 235 i partecipanti di questa edizione, 91 in singolo (maschile e femminile) e 72 in coppia (maschile, femminile o mista).

La formula a staffetta della gara prevedeva una prima frazione in mountain bike con partenza da Pasturo e arrivo all’Alpe Coa lungo un percorso di circa 9 km. La seconda frazione era per gli appassionati di running: la partenza dall’Alpe Coa e l’arrivo al Bivacco Riva-Girani (località Comolli, 1850 mt), con un percorso in salita di circa 500 metri di dislivello.

La classifica

Singolo maschile

1° Trincavelli Davide 57:11,68

2° Abate Matteo 57:55,23

3° Vittori Lorenzo 58:05,81

4° Sala Moreno (Testimonial DF Sport Specialist) 58:20,70

5° Ratti Carlo 58:38,40

Singolo femminile

1° Beretta Simona 1:11:40,68

2° Sangalli Barbara 1:13:49,91

3° Beri Paola 1:14:35,13

4° Cazzaniga Laura 1:29:58,00

5° Brambilla Alessia 1:31:14,00

Staffetta maschile

1° Paredi Simone – Ruga Fabio (Testimonial DF Sport Specialist) 55:50,11

2° Beretta Mattia – Brivio Alessio 56:46,27

3° Panzeri Davide – Melesi Lorenzo 57:51,71

4° Brambilla Davide – Cavalleri Mattia 58:16,27

5° Tavola Stefano – Rigonelli Dario 59:56,07

Staffetta femminile

1° Guerrera Martina – David Sabrina 1:05:32,78

2° Maggioni Manuela – Casiraghi Monica (Testimonial DF Sport Specialist) 1:13:24,58

3° Colombo Martina – Cereda Marta 1:21:33,56

Staffetta mista

1° Artusi Roberto – Benedetti Debora 59:20,43

2° Bonaiti Rigamonti Stefano – Gilardi Daniela (testimonial DF Sport Specialist) 1:04:09,41

3° Brambilla Davide – Fumagalli Chiara 1:05:20,13

“Il ricavato delle iscrizioni verrà devoluto da DF Sport Specialist in beneficenza – hanno detto gli organizzatori -. Un ringraziamento a Cai Barzanò, Team Pasturo, Soccorso Alpino, Comune di Pasturo, Bar Sporting e a tutti i volontari”.